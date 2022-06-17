https://arabic.sputniknews.com/20220617/موقع-أمريكي-يعلن-عن-مشاركة-سلاح-سري-في-العملية-العسكرية-الروسية-بأوكرانيا-1063767559.html
موقع أمريكي يعلن عن مشاركة "سلاح سري" في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا
موقع أمريكي يعلن عن مشاركة "سلاح سري" في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا
استعان محررو دونباس لأول مرة بآليات "ترميناتور" حينما طردوا القوات الأوكرانية من مدينة سيفيرودونيتسك. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T11:51+0000
2022-06-17T11:51+0000
2022-06-17T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سلاح روسيا
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وأكدت هذه الآليات فعاليتها أثناء مشاركتها في عملية تحرير هذه المدينة حتى أن موقعًا إخباريًا أمريكيًا (19فورتي فايف) قال عنها إنها "سلاح سري" لا يوجد له مثيل، صُنع للمشاركة في مواجهات وسط المنشآت.وتتلخص الوظيفة الأساسية للآلية المسماة "ترميناتور" في مساندة ومؤازرة الدبابات المهاجمة. وقد أظهرت نزاعات شهدها العالم في نهاية القرن العشرين أن الدبابات المهاجمة تحتاج إلى ما يدعمها في ساحة القتال.وتتمثل القاعدة المتحركة لـ"ترميناتور" في دبابة "تي-72"، ويحميها درع "ريليكت" من المقذوفات المضادة. أما عن تسليحها فهي تحتوي على مدفعين أوتوماتيكيين يطلق كل منهما 10 قذائف في الثانية، وصواريخ موجهة وقواذف رمّانات أوتوماتيكية.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا
موقع أمريكي يعلن عن مشاركة "سلاح سري" في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا
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استعان محررو دونباس لأول مرة بآليات "ترميناتور" حينما طردوا القوات الأوكرانية من مدينة سيفيرودونيتسك.
وأكدت هذه الآليات فعاليتها أثناء مشاركتها في عملية تحرير هذه المدينة حتى أن موقعًا إخباريًا أمريكيًا (19فورتي فايف
) قال عنها إنها "سلاح سري" لا يوجد له مثيل، صُنع للمشاركة في مواجهات وسط المنشآت.
وتتلخص الوظيفة الأساسية للآلية المسماة "ترميناتور" في مساندة ومؤازرة الدبابات المهاجمة. وقد أظهرت نزاعات شهدها العالم في نهاية القرن العشرين أن الدبابات المهاجمة تحتاج إلى ما يدعمها في ساحة القتال.
وتتمثل القاعدة المتحركة لـ"ترميناتور" في دبابة "تي-72"، ويحميها درع "ريليكت" من المقذوفات المضادة. أما عن تسليحها فهي تحتوي على مدفعين أوتوماتيكيين يطلق كل منهما 10 قذائف في الثانية، وصواريخ موجهة وقواذف رمّانات أوتوماتيكية.