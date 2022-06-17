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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/موقع-أمريكي-يعلن-عن-مشاركة-سلاح-سري-في-العملية-العسكرية-الروسية-بأوكرانيا-1063767559.html
موقع أمريكي يعلن عن مشاركة "سلاح سري" في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا
موقع أمريكي يعلن عن مشاركة "سلاح سري" في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا
استعان محررو دونباس لأول مرة بآليات "ترميناتور" حينما طردوا القوات الأوكرانية من مدينة سيفيرودونيتسك. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T11:51+0000
2022-06-17T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سلاح روسيا
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وأكدت هذه الآليات فعاليتها أثناء مشاركتها في عملية تحرير هذه المدينة حتى أن موقعًا إخباريًا أمريكيًا (19فورتي فايف) قال عنها إنها "سلاح سري" لا يوجد له مثيل، صُنع للمشاركة في مواجهات وسط المنشآت.وتتلخص الوظيفة الأساسية للآلية المسماة "ترميناتور" في مساندة ومؤازرة الدبابات المهاجمة. وقد أظهرت نزاعات شهدها العالم في نهاية القرن العشرين أن الدبابات المهاجمة تحتاج إلى ما يدعمها في ساحة القتال.وتتمثل القاعدة المتحركة لـ"ترميناتور" في دبابة "تي-72"، ويحميها درع "ريليكت" من المقذوفات المضادة. أما عن تسليحها فهي تحتوي على مدفعين أوتوماتيكيين يطلق كل منهما 10 قذائف في الثانية، وصواريخ موجهة وقواذف رمّانات أوتوماتيكية.
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سلاح روسيا

موقع أمريكي يعلن عن مشاركة "سلاح سري" في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا

11:51 GMT 17.06.2022
© Photo / tankopedia.orgآلية الدعم الناري للدبابات "ترميناتور"
آلية الدعم الناري للدبابات ترميناتور - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Photo / tankopedia.org
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استعان محررو دونباس لأول مرة بآليات "ترميناتور" حينما طردوا القوات الأوكرانية من مدينة سيفيرودونيتسك.
وأكدت هذه الآليات فعاليتها أثناء مشاركتها في عملية تحرير هذه المدينة حتى أن موقعًا إخباريًا أمريكيًا (19فورتي فايف) قال عنها إنها "سلاح سري" لا يوجد له مثيل، صُنع للمشاركة في مواجهات وسط المنشآت.
وتتلخص الوظيفة الأساسية للآلية المسماة "ترميناتور" في مساندة ومؤازرة الدبابات المهاجمة. وقد أظهرت نزاعات شهدها العالم في نهاية القرن العشرين أن الدبابات المهاجمة تحتاج إلى ما يدعمها في ساحة القتال.
وتتمثل القاعدة المتحركة لـ"ترميناتور" في دبابة "تي-72"، ويحميها درع "ريليكت" من المقذوفات المضادة. أما عن تسليحها فهي تحتوي على مدفعين أوتوماتيكيين يطلق كل منهما 10 قذائف في الثانية، وصواريخ موجهة وقواذف رمّانات أوتوماتيكية.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:38 GMT
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