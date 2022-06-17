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https://arabic.sputniknews.com/20220617/ميدفيديف-يشتبه-بأن-بايدن-مصاب-بالفصام-1063759425.html
ميدفيديف يشتبه بأن بايدن مصاب بالفصام
ميدفيديف يشتبه بأن بايدن مصاب بالفصام
رأى دميتري ميدفيديف، رئيس روسيا سابقا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي حاليا، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كشف عن أعراض الفصام حينما تحدث عن العقوبات ضد روسيا. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T09:20+0000
2022-06-17T09:20+0000
روسيا
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وقال ميدفيديف تعقيبا على كلام بايدن الذي قال إنه قرر فرض العقوبات على روسيا كقائد عام للقوات المسلحة وليس كرئيس الدولة:لهو سيء عندما تقبع شخصيتان في الرأس تفرض كل منهما إرادتها المختلفة على الإنسان. وتعتبر هذه الحالة، عادة، مَرضية وفقا لعلم النفس.وأضاف أن انفصام الشخصية شيء خطير في السياسة.
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ميدفيديف يشتبه بأن بايدن مصاب بالفصام

09:20 GMT 17.06.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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رأى دميتري ميدفيديف، رئيس روسيا سابقا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي حاليا، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كشف عن أعراض الفصام حينما تحدث عن العقوبات ضد روسيا.
وقال ميدفيديف تعقيبا على كلام بايدن الذي قال إنه قرر فرض العقوبات على روسيا كقائد عام للقوات المسلحة وليس كرئيس الدولة:
لهو سيء عندما تقبع شخصيتان في الرأس تفرض كل منهما إرادتها المختلفة على الإنسان. وتعتبر هذه الحالة، عادة، مَرضية وفقا لعلم النفس.
وأضاف أن انفصام الشخصية شيء خطير في السياسة.
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