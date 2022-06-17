https://arabic.sputniknews.com/20220617/وزير-خارجية-إيران-يعلق-على-زيارة-بايدن-المرتقبة-إلى-السعودية-وإسرائيل-1063787161.html
وزير خارجية إيران يعلق على زيارة بايدن المرتقبة إلى السعودية وإسرائيل
وزير خارجية إيران يعلق على زيارة بايدن المرتقبة إلى السعودية وإسرائيل
شدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على ضرورة ألا تسمح السلطات الإقليمية للأجانب بالتأثير على التعاون والاستقرار الإقليمي في المنطقة. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T16:23+0000
2022-06-17T16:23+0000
2022-06-17T16:23+0000
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جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها اليوم مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي، تعليقا على الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية وإسرائيل، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف أن شعوب المنطقة يجب أن تقرر مستقبل المنطقة بنفسها.وكان البيت الأبيض قد أعلن، الاثنين الماضي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيزور إسرائيل والضفة الغربية والسعودية في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/دبلوماسي-في-السعودية-ابن-سلمان-منذ-سنة-ونصف-يريد-لقاء-وصورة-مع-بايدن-1063783627.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم
وزير خارجية إيران يعلق على زيارة بايدن المرتقبة إلى السعودية وإسرائيل
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شدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على ضرورة ألا تسمح السلطات الإقليمية للأجانب بالتأثير على التعاون والاستقرار الإقليمي في المنطقة.
جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها اليوم مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي، تعليقا على الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية وإسرائيل، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية
.
وفي إشارة إلى الزيارة قال عبد اللهيان: "على السلطات الإقليمية ألا تسمح للأجانب بالتأثير على التعاون والاستقرار الإقليمي".
وأضاف أن شعوب المنطقة يجب أن تقرر مستقبل المنطقة بنفسها.
وكان البيت الأبيض قد أعلن، الاثنين الماضي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيزور إسرائيل والضفة الغربية والسعودية في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز المقبل.