https://arabic.sputniknews.com/20220617/وزير-خارجية-إيران-يعلق-على-زيارة-بايدن-المرتقبة-إلى-السعودية-وإسرائيل-1063787161.html

وزير خارجية إيران يعلق على زيارة بايدن المرتقبة إلى السعودية وإسرائيل

وزير خارجية إيران يعلق على زيارة بايدن المرتقبة إلى السعودية وإسرائيل

شدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على ضرورة ألا تسمح السلطات الإقليمية للأجانب بالتأثير على التعاون والاستقرار الإقليمي في المنطقة. 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T16:23+0000

2022-06-17T16:23+0000

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جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها اليوم مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي، تعليقا على الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية وإسرائيل، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف أن شعوب المنطقة يجب أن تقرر مستقبل المنطقة بنفسها.وكان البيت الأبيض قد أعلن، الاثنين الماضي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيزور إسرائيل والضفة الغربية والسعودية في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز المقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20220617/دبلوماسي-في-السعودية-ابن-سلمان-منذ-سنة-ونصف-يريد-لقاء-وصورة-مع-بايدن-1063783627.html

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