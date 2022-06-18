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https://arabic.sputniknews.com/20220618/بغداد-تجري-مباحثات-مع-الرياض-لتسهيل-نقل-الحجاج-العراقيين-برا-1063832577.html
بغداد تجري مباحثات مع الرياض لتسهيل نقل الحجاج العراقيين برا
بغداد تجري مباحثات مع الرياض لتسهيل نقل الحجاج العراقيين برا
أجرت السلطات العراقية والسعودية، اليوم السبت، مباحثات بشأن نقل الحجاج العراقيين برا إلى المملكة. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T19:36+0000
2022-06-18T19:36+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار الحج
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان للهيئة العراقية العليا للحج والعمرة أن رئيس الهيئة سامي المسعودي تباحث مع أمير المنطقة الشمالية بالسعودية "عرعر" فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود حول هذه المسألة.وقالت البيان إن المسعودي التقى مع الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود.وأوضح البيان أن المسعودي بحث مع أمير المنطقة شؤون نقل الحجاج العراقيين برا وتسهيل مرورهم للديار المقدسة عبر منفذ عرعر الحدودي المشترك.وأشاد رئيس الهيئة بجهود السلطات السعودية في تيسير أمور تفويج الحجاج وتذليل كافة المعوقات لإيصالهم براحة وسلامة.من جانبه، عبر الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز عن سعادته بعودة مرور قوافل الحجاج عبر منفذ عرعر السعودي بعد توقف استمر عامين بسبب جائحة كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/السعودية-تمنع-دخول-الإبل-إلى-المشاعر-المقدسة-خلال-موسم-الحج-1063503303.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار الحج

بغداد تجري مباحثات مع الرياض لتسهيل نقل الحجاج العراقيين برا

19:36 GMT 18.06.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyاليوم العالمي للسياحة - الحجاج أثناء أداء فريضة الحج (أو لأداء العُمرة) وهم يطوفون حول الكعبة في مكة المكرمة.
اليوم العالمي للسياحة - الحجاج أثناء أداء فريضة الحج (أو لأداء العُمرة) وهم يطوفون حول الكعبة في مكة المكرمة. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أجرت السلطات العراقية والسعودية، اليوم السبت، مباحثات بشأن نقل الحجاج العراقيين برا إلى المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان للهيئة العراقية العليا للحج والعمرة أن رئيس الهيئة سامي المسعودي تباحث مع أمير المنطقة الشمالية بالسعودية "عرعر" فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود حول هذه المسألة.
التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
السعودية تمنع دخول الإبل إلى المشاعر المقدسة خلال موسم الحج
12 يونيو, 21:41 GMT
وقالت البيان إن المسعودي التقى مع الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود.
وأوضح البيان أن المسعودي بحث مع أمير المنطقة شؤون نقل الحجاج العراقيين برا وتسهيل مرورهم للديار المقدسة عبر منفذ عرعر الحدودي المشترك.
وأشاد رئيس الهيئة بجهود السلطات السعودية في تيسير أمور تفويج الحجاج وتذليل كافة المعوقات لإيصالهم براحة وسلامة.
من جانبه، عبر الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز عن سعادته بعودة مرور قوافل الحجاج عبر منفذ عرعر السعودي بعد توقف استمر عامين بسبب جائحة كورونا.
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