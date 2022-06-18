عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220618/بوريل-لسنا-بعيدين-عن-التوصل-إلى-اتفاق-في-فيينا-وحان-الوقت-لاستئناف-المحادثات-بسرعة-1063828336.html
بوريل: لسنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق في فيينا وحان الوقت لاستئناف المحادثات بسرعة
بوريل: لسنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق في فيينا وحان الوقت لاستئناف المحادثات بسرعة
دعا مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، إلى استئناف محادثات فيينا بين طهران... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T16:56+0000
2022-06-18T16:56+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062321253_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f5c64b32284050d7ac5218e818e98819.jpg
وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم السبت، أن بوريل أكد لعبد اللهيان قائلا: "لسنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق في فيينا والآن حان الوقت لاستئناف المحادثات بسرعة والعمل الجاد لمنع زيادة التوتر".وتابع بوريل: "نريد الاستمرار في لعب دور إيجابي للتوصل إلى اتفاق نهائي والمخرج من الوضع الحالي هو عبر السبل الدبلوماسية وتجنب الأعمال غير البناءة".من جانبه، جدد وزير خارجية إيران انتقاده لقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير الذي اعتبر أن تعاون طهران مع الوكالة "غير كاف"، واعتبر عبد اللهيان أن القرار يعد "غير بناء ومتسرعا" وجاء بدفع من واشنطن.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062321253_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_38a831ba623d53359877fbd0f37e6187.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

بوريل: لسنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق في فيينا وحان الوقت لاستئناف المحادثات بسرعة

16:56 GMT 18.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
دعا مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، إلى استئناف محادثات فيينا بين طهران والقوى الدولية الكبرى لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم السبت، أن بوريل أكد لعبد اللهيان قائلا: "لسنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق في فيينا والآن حان الوقت لاستئناف المحادثات بسرعة والعمل الجاد لمنع زيادة التوتر".
وتابع بوريل: "نريد الاستمرار في لعب دور إيجابي للتوصل إلى اتفاق نهائي والمخرج من الوضع الحالي هو عبر السبل الدبلوماسية وتجنب الأعمال غير البناءة".
من جانبه، جدد وزير خارجية إيران انتقاده لقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير الذي اعتبر أن تعاون طهران مع الوكالة "غير كاف"، واعتبر عبد اللهيان أن القرار يعد "غير بناء ومتسرعا" وجاء بدفع من واشنطن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала