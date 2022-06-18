https://arabic.sputniknews.com/20220618/بوريل-لسنا-بعيدين-عن-التوصل-إلى-اتفاق-في-فيينا-وحان-الوقت-لاستئناف-المحادثات-بسرعة-1063828336.html
بوريل: لسنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق في فيينا وحان الوقت لاستئناف المحادثات بسرعة
بوريل: لسنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق في فيينا وحان الوقت لاستئناف المحادثات بسرعة
دعا مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، إلى استئناف محادثات فيينا بين طهران... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T16:56+0000
2022-06-18T16:56+0000
2022-06-18T16:56+0000
العالم
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وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم السبت، أن بوريل أكد لعبد اللهيان قائلا: "لسنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق في فيينا والآن حان الوقت لاستئناف المحادثات بسرعة والعمل الجاد لمنع زيادة التوتر".وتابع بوريل: "نريد الاستمرار في لعب دور إيجابي للتوصل إلى اتفاق نهائي والمخرج من الوضع الحالي هو عبر السبل الدبلوماسية وتجنب الأعمال غير البناءة".من جانبه، جدد وزير خارجية إيران انتقاده لقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير الذي اعتبر أن تعاون طهران مع الوكالة "غير كاف"، واعتبر عبد اللهيان أن القرار يعد "غير بناء ومتسرعا" وجاء بدفع من واشنطن.
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العالم
بوريل: لسنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق في فيينا وحان الوقت لاستئناف المحادثات بسرعة
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دعا مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، إلى استئناف محادثات فيينا بين طهران والقوى الدولية الكبرى لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم السبت، أن بوريل أكد لعبد اللهيان قائلا: "لسنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق في فيينا والآن حان الوقت لاستئناف المحادثات بسرعة والعمل الجاد لمنع زيادة التوتر".
وتابع بوريل: "نريد الاستمرار في لعب دور إيجابي للتوصل إلى اتفاق نهائي والمخرج من الوضع الحالي هو عبر السبل الدبلوماسية وتجنب الأعمال غير البناءة".
من جانبه، جدد وزير خارجية إيران انتقاده لقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير الذي اعتبر أن تعاون طهران مع الوكالة "غير كاف"، واعتبر عبد اللهيان أن القرار يعد "غير بناء ومتسرعا" وجاء بدفع من واشنطن.