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https://arabic.sputniknews.com/20220618/دراسة-الجوع-يمكننا-من-اتخاذ-قرارات-صائبة-1063804402.html
دراسة: الجوع يمكننا من اتخاذ قرارات صائبة
دراسة: الجوع يمكننا من اتخاذ قرارات صائبة
أفاد باحثون بأن التفكير في أثناء خلو المعدة يمنحنا الفرصة لاتخاذ قرارات صائبة بشكل أكبر، حسبما أفادت دراسة أجرتها جامعة أوتريخت الهولندية. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T08:43+0000
2022-06-18T08:43+0000
مجتمع
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ونقلت مجلة "فوكاس" الإيطالية عن العلماء، قولهم بأن الجوع يتسبب في حالة يقظة وتركيز للإنسان، ويوجهنا على الفور نحو الخيارات الأكثر حكمة، ويجنبنا الوقوع في متاهة الأفكار.أشرك الباحثون 81 طالبا جامعيا في دراستهم، حيث طلبوا من جميع الطلاب الصيام من الليلة السابقة للتجربة، وفي صباح اليوم التالي، تم تقديم بعض الطعام خاصة الزبادي الدسم جدا لبعض الطلاب، لتحقيق الشعور بالشبع، فيما لم يتم تقديم الطعام لطلاب آخرين.كان على الطلاب أن يخوضوا اختبارا نفسيا يعتمد على المراهنة وهو اختبار يستخدم لدراسة ديناميكيات عمليات اتخاذ القرار، كما طلب منهم إجراء استبيان، لاختبار القدرة على تأجيل الحصول على مكافآت فورية صغيرة مقابل جني مكافآت أكبر بعد فترة زمنية، فكان يطرح سؤال على الطالب مثل: "هل تفضل أن تحصل 27 يورو اليوم، أم 50 يورو بعد ثلاثة أسابيع؟".في الاختبار الأول ثبت أن الطلاب الجياع أكثر قدرة على التوصل للاختيارات الأفضل بشكل أسرع من أقرانهم، كما أظهروا أيضا في الاختبار الثاني أنهم يعرفون كيفية اتخاذ القرار الأفضل لتحقيق المكافآت الكبيرة الطويلة الأجل.وخلص الباحثون إلى أنه في مواقف معينة، يمكن للجوع أن يدفعنا بشكل أسرع نحو قرارات أفضل بشكل طبيعي، حيث نكون عند امتلاء معدتنا ضائعين في متاهة التفكير.يشار إلى أن هذه القاعدة لها استثناءات، فقد يجعل الجوع مهمة التفكير أكثر صعوبة، يحدث ذلك على سبيل المثال عند البدء في الالتزام بنظام غذائي.
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مجتمع

دراسة: الجوع يمكننا من اتخاذ قرارات صائبة

08:43 GMT 18.06.2022
© Depositphotos / Krakenimages.comامرأة تختار وجبة طعام
امرأة تختار وجبة طعام - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Depositphotos / Krakenimages.com
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أفاد باحثون بأن التفكير في أثناء خلو المعدة يمنحنا الفرصة لاتخاذ قرارات صائبة بشكل أكبر، حسبما أفادت دراسة أجرتها جامعة أوتريخت الهولندية.
ونقلت مجلة "فوكاس" الإيطالية عن العلماء، قولهم بأن الجوع يتسبب في حالة يقظة وتركيز للإنسان، ويوجهنا على الفور نحو الخيارات الأكثر حكمة، ويجنبنا الوقوع في متاهة الأفكار.
أشرك الباحثون 81 طالبا جامعيا في دراستهم، حيث طلبوا من جميع الطلاب الصيام من الليلة السابقة للتجربة، وفي صباح اليوم التالي، تم تقديم بعض الطعام خاصة الزبادي الدسم جدا لبعض الطلاب، لتحقيق الشعور بالشبع، فيما لم يتم تقديم الطعام لطلاب آخرين.
كان على الطلاب أن يخوضوا اختبارا نفسيا يعتمد على المراهنة وهو اختبار يستخدم لدراسة ديناميكيات عمليات اتخاذ القرار، كما طلب منهم إجراء استبيان، لاختبار القدرة على تأجيل الحصول على مكافآت فورية صغيرة مقابل جني مكافآت أكبر بعد فترة زمنية، فكان يطرح سؤال على الطالب مثل: "هل تفضل أن تحصل 27 يورو اليوم، أم 50 يورو بعد ثلاثة أسابيع؟".
في الاختبار الأول ثبت أن الطلاب الجياع أكثر قدرة على التوصل للاختيارات الأفضل بشكل أسرع من أقرانهم، كما أظهروا أيضا في الاختبار الثاني أنهم يعرفون كيفية اتخاذ القرار الأفضل لتحقيق المكافآت الكبيرة الطويلة الأجل.
وخلص الباحثون إلى أنه في مواقف معينة، يمكن للجوع أن يدفعنا بشكل أسرع نحو قرارات أفضل بشكل طبيعي، حيث نكون عند امتلاء معدتنا ضائعين في متاهة التفكير.
يشار إلى أن هذه القاعدة لها استثناءات، فقد يجعل الجوع مهمة التفكير أكثر صعوبة، يحدث ذلك على سبيل المثال عند البدء في الالتزام بنظام غذائي.
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