https://arabic.sputniknews.com/20220618/رئيس-الوزراء-اليوناني-يقول-إنه-من-الممكن-إجراء-الانتخابات-البرلمانية-لعام-2023-مرتين-1063809341.html
رئيس الوزراء اليوناني يقول إنه من الممكن إجراء الانتخابات البرلمانية لعام 2023 مرتين
رئيس الوزراء اليوناني يقول إنه من الممكن إجراء الانتخابات البرلمانية لعام 2023 مرتين
قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، زعيم حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم، اليوم السبت، إن اليونان قد تحتاج إلى إعادة التصويت التشريعي العام المقب،... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T10:48+0000
2022-06-18T10:48+0000
2022-06-18T10:48+0000
العالم
اليونان
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وقال رئيس الوزراء في اجتماع مع قادة الحزب في قبرص، حيث سافر لمناقشة ترتيبات التصويت للمغتربين اليونانيين: "من المحتمل جدا أن تكون هناك حاجة إلى انتخابات برلمانية مرتين. وهذا يرجع إلى سبب بسيط وهو أن الانتخابات الأولى ستجرى في ظل نظام انتخابي لا نؤمن به، ولم نؤيده، وأعتقد أنه يمكن".وفي عام 2016، غيّرت الحكومة اليونانية لحزب اليسار المتطرف الحاكم آنذاك سيريزا النظام الانتخابي في البلاد لإلغاء 50 مقعدا إضافيا للحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، سهلت هذه المكافأة على المنتصر تشكيل الحكومة.
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العالم, اليونان
رئيس الوزراء اليوناني يقول إنه من الممكن إجراء الانتخابات البرلمانية لعام 2023 مرتين
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قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، زعيم حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم، اليوم السبت، إن اليونان قد تحتاج إلى إعادة التصويت التشريعي العام المقب، بسبب عيوب في النظام التشريعي الذي سنته الحكومة السابقة.
وقال رئيس الوزراء في اجتماع مع قادة الحزب في قبرص، حيث سافر لمناقشة ترتيبات التصويت للمغتربين اليونانيين: "من المحتمل جدا أن تكون هناك حاجة إلى انتخابات برلمانية مرتين. وهذا يرجع إلى سبب بسيط وهو أن الانتخابات الأولى ستجرى في ظل نظام انتخابي لا نؤمن به، ولم نؤيده، وأعتقد أنه يمكن".
وفي عام 2016، غيّرت الحكومة اليونانية لحزب اليسار المتطرف الحاكم آنذاك سيريزا النظام الانتخابي في البلاد لإلغاء 50 مقعدا إضافيا للحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، سهلت هذه المكافأة على المنتصر تشكيل الحكومة.