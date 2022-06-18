https://arabic.sputniknews.com/20220618/مراسل-سبوتنيك-القصف-الأوكراني-المكثف-مستمر-على-دونيتسك-1063820709.html
مراسل "سبوتنيك": القصف الأوكراني المكثف مستمر على دونيتسك
مراسل "سبوتنيك": القصف الأوكراني المكثف مستمر على دونيتسك
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن القصف المكثف للقذائف التي تأتي من الجانب الأوكراني مستمر على دونيتسك، مشيرا إلى أن إحدى القذائف سقطت في شارع بالقرب من السينما. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T14:06+0000
2022-06-18T14:06+0000
2022-06-18T14:08+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ووفقا للمراسل، "تعرض وسط المدينة بشكل خاص للقصف. وتم تسجيل سقوط إحدى القذائف بالقرب من سينما".وأضاف: "تتضح شدة القصف من خلال حقيقة أن الفترة الفاصلة بين الطلقات تتراوح من دقيقة إلى دقيقتين".ويستمر القصف الأوكراني على دونيتسك منذ أيام، مخلفا العديد من القتلى والإصابات، منهم نساء وأطفال.يذكر أن القوات المسلحة الروسية، أطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف هذه العملية بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". لهذا، حسب قوله، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مراسل "سبوتنيك": القصف الأوكراني المكثف مستمر على دونيتسك
14:06 GMT 18.06.2022 (تم التحديث: 14:08 GMT 18.06.2022) تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن القصف المكثف للقذائف التي تأتي من الجانب الأوكراني مستمر على دونيتسك، مشيرا إلى أن إحدى القذائف سقطت في شارع بالقرب من السينما.
ووفقا للمراسل، "تعرض وسط المدينة بشكل خاص للقصف. وتم تسجيل سقوط إحدى القذائف بالقرب من سينما".
وأضاف: "تتضح شدة القصف من خلال حقيقة أن الفترة الفاصلة بين الطلقات تتراوح من دقيقة إلى دقيقتين".
ويستمر القصف الأوكراني على دونيتسك منذ أيام، مخلفا العديد من القتلى والإصابات، منهم نساء وأطفال.
يذكر أن القوات المسلحة الروسية، أطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف هذه العملية بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". لهذا، حسب قوله، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.