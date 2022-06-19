https://arabic.sputniknews.com/20220619/ألمانيا-تكشف-عن-واقع-مرير-وتبدأ-خطوات-لتخفيض-استهلاك-الغاز-وزيادة-التخزين-1063860296.html
ألمانيا تكشف عن واقع "مرير" وتبدأ خطوات لتخفيض استهلاك الغاز وزيادة التخزين
ألمانيا تكشف عن واقع "مرير" وتبدأ خطوات لتخفيض استهلاك الغاز وزيادة التخزين
أكدت الحكومة الألمانية أنها بصدد اتخاذ إجراءات بهدف تعزيز مستويات الغاز المخزن لديها، وسط تدهور وضع سوق الطاقة في الأسابيع الأخيرة. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T12:55+0000
2022-06-19T12:55+0000
2022-06-19T12:55+0000
العالم
اقتصاد
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قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في بيان صدر، اليوم الأحد، إن "أمن التوريد (توريد الغاز) مضمون حاليا. لكن يجب تخفيض استهلاك الغاز بنسبة أكبر، وفي المقابل يجب ضخ المزيد من الغاز في مرافق التخزين، وإلا ستضيق الأمور بالفعل في الشتاء. سنتخذ الآن خطوات بهذا الصدد".ونوه هايبك إلى أن ألمانيا ستواجه فترة انتقالية "مريرة"، وأن بلاده ستخفض استهلاك الغاز في قطاعات الطاقة والصناعة وستعمل على ملء منشآت التخزين لديها، مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، بحسب "بلومبرغ".بدورها، قالت وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية على موقعها الإلكتروني إن مستويات تخزين الغاز في ألمانيا زادت إلى إجمالي 56.67% يوم السبت من 56.29% يوم الجمعة.وقال سيغفريد روسورم، رئيس مجموعة الضغط الصناعية الألمانية "BDI"، إن على البلاد "إيقاف توليد الطاقة التي تنتج بالغاز الآن، وإخراج محطات الطاقة التي تعمل بالفحم من (التخزين) الاحتياطي على الفور"، مشيرا إلى أن استيراد الكهرباء من دول الجوار أمرا محدودا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
ألمانيا تكشف عن واقع "مرير" وتبدأ خطوات لتخفيض استهلاك الغاز وزيادة التخزين
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أكدت الحكومة الألمانية أنها بصدد اتخاذ إجراءات بهدف تعزيز مستويات الغاز المخزن لديها، وسط تدهور وضع سوق الطاقة في الأسابيع الأخيرة.
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في بيان صدر، اليوم الأحد، إن "أمن التوريد (توريد الغاز) مضمون حاليا. لكن يجب تخفيض استهلاك الغاز بنسبة أكبر، وفي المقابل يجب ضخ المزيد من الغاز في مرافق التخزين، وإلا ستضيق الأمور بالفعل في الشتاء. سنتخذ الآن خطوات بهذا الصدد".
ونوه هايبك إلى أن ألمانيا ستواجه فترة انتقالية "مريرة"، وأن بلاده ستخفض استهلاك الغاز في قطاعات الطاقة والصناعة وستعمل على ملء منشآت التخزين لديها، مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، بحسب "بلومبرغ"
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هذا يعني أنه علينا أن نكون صادقين، وأن يكون هناك المزيد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم لفترة انتقالية، إن هذا (مرير)، لكن من الضروري في هذه الحالة تقليل استهلاك الغاز. يجب أن نفعل ذلك، وسنفعل كل ما في وسعنا لتخزين أكبر قدر ممكن من الغاز في الصيف والخريف".
روبرت هابيك
وزير الاقتصاد الألماني
بدورها، قالت وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية على موقعها الإلكتروني إن مستويات تخزين الغاز في ألمانيا زادت إلى إجمالي 56.67% يوم السبت من 56.29% يوم الجمعة.
وقال سيغفريد روسورم، رئيس مجموعة الضغط الصناعية الألمانية "BDI"، إن على البلاد "إيقاف توليد الطاقة التي تنتج بالغاز الآن، وإخراج محطات الطاقة التي تعمل بالفحم من (التخزين) الاحتياطي على الفور"، مشيرا إلى أن استيراد الكهرباء من دول الجوار أمرا محدودا.