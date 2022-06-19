https://arabic.sputniknews.com/20220619/أنصار-الله-تتهم-دول-العدوان-بالتعامل-مع-بنود-الهدنة-في-اليمن-بـانتقائية-ومماطلة-1063882544.html

"أنصار الله" تتهم "دول العدوان" بالتعامل مع بنود الهدنة في اليمن بـ"انتقائية ومماطلة"

"أنصار الله" تتهم "دول العدوان" بالتعامل مع بنود الهدنة في اليمن بـ"انتقائية ومماطلة"

قال رئيس هيئة الأركان العامة التابع لجماعة "أنصار الله" في صنعاء، اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري، إن "دول العدوان ما زالت تتعامل مع بنود الهدنة بانتقائية... 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T20:26+0000

2022-06-19T20:26+0000

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ودعا اللواء الغماري، خلال لقائه رئيس وأعضاء اللجنة العسكرية الخاصة بمناقشة خروقات الهدنة ومراقبة وقف إطلاق النار وفتح الطرقات، "العدو إلى إدراك بأن قواتنا المسلحة اليوم أقوى وأكثر عدة وعتادا"، مشيرا إلى أن "لدى القوات المسلحة من أسلحة الردع الاستراتيجي ما ستفاجئ به الجميع، وهذا سيمكننا من انتزاع حقوقنا كاملة دون نقصان"، حسب قناة "المسيرة".ونوه بأن "المبادرة الوطنية بشأن فتح 3 طرق في تعز تمثل حلا مهما في المرحلة الأولى وتثبت حرصنا على الدخول في خطوات حقيقية وجادة"، مشددا بأن "على طرف العدوان التعامل بإيجابية مع مبادرة فتح طرق تعز لإثبات حرصه على تخفيف معاناة أبناء المحافظة".واتهمت جماعة "أنصار الله" أمس السبت، التحالف العربي بقيادة السعودية بعدم الالتزام بتنفيذ بنود هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن لمدة شهرين، ملوحة بالانسحاب منها.وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من "أنصار الله"، الفريق جلال الرويشان، الناطق باسم الجماعة، القول: "منذ الإعلان عن الهدنة تشير الشواهد إلى استمرار خروق العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) وعدم التزامه ببنودها".وفي الثاني من يونيو الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، موافقة أطراف النزاع في اليمن على مقترح أممي لتمديد الهدنة السارية، شهرين إضافيين تبدأ في الثاني من يونيو الجاري وتنتهي مطلع أغسطس القادم.وأعلنت الأمم المتحدة، في الثاني من أبريل الماضي، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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