عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220619/أهداف-مباراة-الأهلي-والزمالك-في-الدوري-المصري-2-2-فيديو-1063883790.html
أهداف مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2-2... فيديو
أهداف مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2-2... فيديو
تعادل فريقا الأهلي والزمالك المصريين في مباراة مثيرة أقيمت مساء اليوم في القاهرة ضمن الدوري المصري "we". 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T20:47+0000
2022-06-19T20:50+0000
أخبار العالم العربي
أخبار الزمالك اليوم
أهداف الزمالك اليوم
ماتش الأهلي اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/1049976329_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_3c86aecd4ff1c6c268926f11e96d603d.jpg
وحقق الفريقان تعادلا إيجابيا (2-2) في القمة 124 بين الأهلي والزمالك، في اللقاء المؤجل من الجولة 20 من الدوري الممتاز المصري.افتتح محمد شريف لاعب الأهلي أهداف المباراة بهدف في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، مستغلا خطأ محمد عبد الغني مدافع الزمالك وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي.ومع الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 68 تمكن لاعب الزمالك أشرف بن شرقي من تعديل النتيجة بهدف رائع، من عرضية لعبها شيكابلا، وأعاد الهدف الفريق الأبيض إلى المباراة من جديد.وفي الدقيقة 75 استغل النجم الزملكاوي شيكابالا خطأ من لاعب الأهلي علي معلول وسدد الكرة في شباك الأهلي ليتقدم الزمالك (2-1)، ولم يطل الأمر كثيرا حيث تمكن لاعب الأهلي صلاح محسن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 80.وتكررت الهجمات بين الفريقين هنا وهناك إلا أن المباراة انتهت بالتعادل بين قطبي الكرة المصرية، وبنتيجة مباراة اليوم حافظ الزمالك على صدارته لجدول ترتيب الدوري، برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، وبقي الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/1049976329_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_eb9cef80f2cf61d835be2b14ef8c88cf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم العربي, أخبار الزمالك اليوم, أهداف الزمالك اليوم, ماتش الأهلي اليوم

أهداف مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2-2... فيديو

20:47 GMT 19.06.2022 (تم التحديث: 20:50 GMT 19.06.2022)
© AFP 2022 / KARIM JAAFARلاعب الزمالك المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا"
لاعب الزمالك المصري محمود عبد الرازق شيكابالا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبرTelegram
تعادل فريقا الأهلي والزمالك المصريين في مباراة مثيرة أقيمت مساء اليوم في القاهرة ضمن الدوري المصري "we".
وحقق الفريقان تعادلا إيجابيا (2-2) في القمة 124 بين الأهلي والزمالك، في اللقاء المؤجل من الجولة 20 من الدوري الممتاز المصري.
افتتح محمد شريف لاعب الأهلي أهداف المباراة بهدف في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، مستغلا خطأ محمد عبد الغني مدافع الزمالك وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي.
ومع الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 68 تمكن لاعب الزمالك أشرف بن شرقي من تعديل النتيجة بهدف رائع، من عرضية لعبها شيكابلا، وأعاد الهدف الفريق الأبيض إلى المباراة من جديد.
وفي الدقيقة 75 استغل النجم الزملكاوي شيكابالا خطأ من لاعب الأهلي علي معلول وسدد الكرة في شباك الأهلي ليتقدم الزمالك (2-1)، ولم يطل الأمر كثيرا حيث تمكن لاعب الأهلي صلاح محسن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 80.
وتكررت الهجمات بين الفريقين هنا وهناك إلا أن المباراة انتهت بالتعادل بين قطبي الكرة المصرية، وبنتيجة مباراة اليوم حافظ الزمالك على صدارته لجدول ترتيب الدوري، برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، وبقي الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала