أهداف مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2-2... فيديو
20:47 GMT 19.06.2022 (تم التحديث: 20:50 GMT 19.06.2022)
© AFP 2022 / KARIM JAAFARلاعب الزمالك المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا"
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
تعادل فريقا الأهلي والزمالك المصريين في مباراة مثيرة أقيمت مساء اليوم في القاهرة ضمن الدوري المصري "we".
وحقق الفريقان تعادلا إيجابيا (2-2) في القمة 124 بين الأهلي والزمالك، في اللقاء المؤجل من الجولة 20 من الدوري الممتاز المصري.
افتتح محمد شريف لاعب الأهلي أهداف المباراة بهدف في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، مستغلا خطأ محمد عبد الغني مدافع الزمالك وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي.
Mohamed Sharif 🔥🔥#الزمالك— SHA3WAZA (@SHA3WAZA_2) June 19, 2022
⚽️ Al-Ahly's first goal against Zamalek 🦅☄️ pic.twitter.com/LdjIzTHcxL
ومع الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 68 تمكن لاعب الزمالك أشرف بن شرقي من تعديل النتيجة بهدف رائع، من عرضية لعبها شيكابلا، وأعاد الهدف الفريق الأبيض إلى المباراة من جديد.
Ashraf Bin Sharqi scores a tie for Zamalek with a cross from Shikabala 😑#الزمالك— SHA3WAZA (@SHA3WAZA_2) June 19, 2022
pic.twitter.com/K3xoxiVnPG
وفي الدقيقة 75 استغل النجم الزملكاوي شيكابالا خطأ من لاعب الأهلي علي معلول وسدد الكرة في شباك الأهلي ليتقدم الزمالك (2-1)، ولم يطل الأمر كثيرا حيث تمكن لاعب الأهلي صلاح محسن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 80.
The second goal of Zamalek 😑💔#الزمالك #شيكابالا— SHA3WAZA (@SHA3WAZA_2) June 19, 2022
pic.twitter.com/X96lMVAkgU
وتكررت الهجمات بين الفريقين هنا وهناك إلا أن المباراة انتهت بالتعادل بين قطبي الكرة المصرية، وبنتيجة مباراة اليوم حافظ الزمالك على صدارته لجدول ترتيب الدوري، برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، وبقي الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.
Al-Ahly’s equalizing goal by Salah Mohsen’s header against Zamalek ⚽️#الزمالك #الاهلي— SHA3WAZA (@SHA3WAZA_2) June 19, 2022
pic.twitter.com/jygCDAUgDO