https://arabic.sputniknews.com/20220619/ابنة-دوتيرتي-تؤدي-القسم-كنائبة-لرئيس-الفلبين-1063856061.html
ابنة دوتيرتي تؤدي القسم كنائبة لرئيس الفلبين
ابنة دوتيرتي تؤدي القسم كنائبة لرئيس الفلبين
أدت سارة دوتيرتي كاربيو، ابنة الرئيس الفلبيني المنتهية ولايته، رودريغو دوتيرتي، اليوم الأحد، اليمين، كالنائب الـ15 لرئيس البلاد. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T11:28+0000
2022-06-19T11:28+0000
2022-06-19T11:28+0000
الفلبين
العالم
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وحضر مراسم أداء اليمين الرسمية والدها (77 عاما)، والرئيس الجديد المنتخب، فرديناند ماركوس جونيور، وكذلك الرئيسة السابقة، غلوريا ماكاباجال أرويو، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في الدولة، وفقا صحيفة "مانيلا تايمز".وستتولى سارة دوتيرتي مهامها رسميا كنائبة الرئيس في 30 يونيو/ حزيران الجاري، وهو يوم تنصيب الرئيس المنتخب للبلاد.وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 مايو/ أيار الماضي، حصل فرديناند ماركوس جونيور، على أكثر من 31 مليون صوت، بينما حشدت منافسته الرئيسية، ليني روبريدو، ما يقرب من 14.8 مليون صوت.وكان رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، أعلن عن نيته الانسحاب من السياسة بعد الانتخابات.
https://arabic.sputniknews.com/20211003/بعد-إعلانه-اعتزال-السياسة-رئيس-الفلبين-ابنتي-سترشح-نفسها-للرئاسة-في-2022-1050323511.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الفلبين, العالم
ابنة دوتيرتي تؤدي القسم كنائبة لرئيس الفلبين
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أدت سارة دوتيرتي كاربيو، ابنة الرئيس الفلبيني المنتهية ولايته، رودريغو دوتيرتي، اليوم الأحد، اليمين، كالنائب الـ15 لرئيس البلاد.
وحضر مراسم أداء اليمين الرسمية والدها (77 عاما)، والرئيس الجديد المنتخب، فرديناند ماركوس جونيور، وكذلك الرئيسة السابقة، غلوريا ماكاباجال أرويو، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في الدولة، وفقا صحيفة "مانيلا تايمز"
.
وستتولى سارة دوتيرتي مهامها رسميا كنائبة الرئيس في 30 يونيو/ حزيران الجاري، وهو يوم تنصيب الرئيس المنتخب للبلاد.
وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 مايو/ أيار الماضي، حصل فرديناند ماركوس جونيور، على أكثر من 31 مليون صوت، بينما حشدت منافسته الرئيسية، ليني روبريدو، ما يقرب من 14.8 مليون صوت.
وكان رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، أعلن عن نيته الانسحاب من السياسة بعد الانتخابات.