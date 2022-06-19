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ابنة دوتيرتي تؤدي القسم كنائبة لرئيس الفلبين
ابنة دوتيرتي تؤدي القسم كنائبة لرئيس الفلبين
أدت سارة دوتيرتي كاربيو، ابنة الرئيس الفلبيني المنتهية ولايته، رودريغو دوتيرتي، اليوم الأحد، اليمين، ‏كالنائب الـ15 لرئيس البلاد.‏ 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T11:28+0000
2022-06-19T11:28+0000
الفلبين
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وحضر مراسم أداء اليمين الرسمية والدها (77 عاما)، والرئيس الجديد المنتخب، فرديناند ماركوس جونيور، وكذلك الرئيسة السابقة، غلوريا ماكاباجال أرويو، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في الدولة، وفقا صحيفة "مانيلا تايمز".وستتولى سارة دوتيرتي مهامها رسميا كنائبة الرئيس في 30 يونيو/ حزيران الجاري، وهو يوم تنصيب الرئيس المنتخب للبلاد.وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 مايو/ أيار الماضي، حصل فرديناند ماركوس جونيور، على أكثر من 31 مليون صوت، بينما حشدت منافسته الرئيسية، ليني روبريدو، ما يقرب من 14.8 مليون صوت.وكان رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، أعلن عن نيته الانسحاب من السياسة بعد الانتخابات.
https://arabic.sputniknews.com/20211003/بعد-إعلانه-اعتزال-السياسة-رئيس-الفلبين-ابنتي-سترشح-نفسها-للرئاسة-في-2022-1050323511.html
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الفلبين, العالم

ابنة دوتيرتي تؤدي القسم كنائبة لرئيس الفلبين

11:28 GMT 19.06.2022
© AFP 2022 / -الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، وابنته سارة
الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، وابنته سارة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، وابنته سارة
© AFP 2022 / -
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أدت سارة دوتيرتي كاربيو، ابنة الرئيس الفلبيني المنتهية ولايته، رودريغو دوتيرتي، اليوم الأحد، اليمين، ‏كالنائب الـ15 لرئيس البلاد.‏
وحضر مراسم أداء اليمين الرسمية والدها (77 عاما)، والرئيس الجديد المنتخب، فرديناند ماركوس جونيور، وكذلك الرئيسة السابقة، غلوريا ماكاباجال أرويو، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في الدولة، وفقا صحيفة "مانيلا تايمز".
وستتولى سارة دوتيرتي مهامها رسميا كنائبة الرئيس في 30 يونيو/ حزيران الجاري، وهو يوم تنصيب الرئيس المنتخب للبلاد.
رئيس الفلبين رودريغو دوتيرت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2021
بعد إعلانه اعتزال السياسة… رئيس الفلبين: ابنتي سترشح نفسها للرئاسة
3 أكتوبر 2021, 04:53 GMT
وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 مايو/ أيار الماضي، حصل فرديناند ماركوس جونيور، على أكثر من 31 مليون صوت، بينما حشدت منافسته الرئيسية، ليني روبريدو، ما يقرب من 14.8 مليون صوت.
وكان رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، أعلن عن نيته الانسحاب من السياسة بعد الانتخابات.
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