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ارتفاع الصادرات الإيرانية إلى تركيا 60% خلال الربع الأول من 2022
ارتفاع الصادرات الإيرانية إلى تركيا 60% خلال الربع الأول من 2022
سجلت الصادرات الإيرانية إلى تركيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2022 ارتفاعا نسبته 60%، لتصل إلى مليار و231 مليون دولار، بحسب إعلام رسمي. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T14:48+0000
2022-06-19T14:48+0000
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ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية نقلا عن تقرير لمكتب الإحصاء التركي أن التبادل التجاري بين البلدين شهد خلال الفترة المذكورة نموا بنسبة 38%، ليبلغ مليارين و175 مليون دولار، مقارنة بمليار و574 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.ووصلت صادرات تركيا من إيران خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري مليار و231 مليون دولار بارتفاع قدره 60% عن الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها حجم واردات تركيا من السلع الإيرانية 775 مليون دولار.وتصدر إيران إلى تركيا العديد من السلع بينها، الغاز الطبيعي والمجففات والألبان وأنواع الفاكهة والخضروات، وشمع العسل والمواد المنجمية ومادة البوليمير والسيراميك والأدوات المنزلية والأجهزة الزراعية والصناعية والأدوات الكهربائية وسبائك الصلب.
https://arabic.sputniknews.com/20210330/مسؤول-إيراني-يكشف-حجم-التبادل-التجاري-بين-بلاده-وتركيا-1048522119.html
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أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران

ارتفاع الصادرات الإيرانية إلى تركيا 60% خلال الربع الأول من 2022

14:48 GMT 19.06.2022
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لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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سجلت الصادرات الإيرانية إلى تركيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2022 ارتفاعا نسبته 60%، لتصل إلى مليار و231 مليون دولار، بحسب إعلام رسمي.
ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية نقلا عن تقرير لمكتب الإحصاء التركي أن التبادل التجاري بين البلدين شهد خلال الفترة المذكورة نموا بنسبة 38%، ليبلغ مليارين و175 مليون دولار، مقارنة بمليار و574 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني في اسطنبول، تركيا 13 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2021
مسؤول إيراني يكشف حجم التبادل التجاري بين بلاده وتركيا
30 مارس 2021, 20:35 GMT
ووصلت صادرات تركيا من إيران خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري مليار و231 مليون دولار بارتفاع قدره 60% عن الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها حجم واردات تركيا من السلع الإيرانية 775 مليون دولار.
وتصدر إيران إلى تركيا العديد من السلع بينها، الغاز الطبيعي والمجففات والألبان وأنواع الفاكهة والخضروات، وشمع العسل والمواد المنجمية ومادة البوليمير والسيراميك والأدوات المنزلية والأجهزة الزراعية والصناعية والأدوات الكهربائية وسبائك الصلب.
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