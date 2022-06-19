عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220619/السعودية-تحذر-من-التحايل-في-إجراءات-حماية-سكن-الحجاج-1063876749.html
السعودية تحذر من التحايل في إجراءات حماية سكن الحجاج
السعودية تحذر من التحايل في إجراءات حماية سكن الحجاج
صرحت النيابة السعودية، أن مقرات سكن الحجاج تخضع لأعلى معايير الأمن والسلامة. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T18:12+0000
2022-06-19T18:12+0000
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103069/04/1030690459_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_c2a91c0a7abaa8ac4da3af817c2f6560.jpg
وحسب صحيفة "عاجل" السعودية، تحاط أماكن سكن الحجاج بحماية عالية، وحازمة.وحظرت النيابة العامة، عددا من الأفعال التي يحاسب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة حوالي 30 ألف ريال.ومن هذه الأفعال التحايل والغش سواء في مخططات السلامة من قبل المكاتب الهندسية، أو توفير متطلبات الحماية من الحريق.كذلك استيراد أو تركيب أنظمة سلامة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليا وفي المملكة العربية السعودية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103069/04/1030690459_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_4089e290c80fe6ba12f9858ed97f32c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم

السعودية تحذر من التحايل في إجراءات حماية سكن الحجاج

18:12 GMT 19.06.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصورالحجاج القادمون لأداء مناسك الحج في مكة يؤدون الصلوات في المدينة
الحجاج القادمون لأداء مناسك الحج في مكة يؤدون الصلوات في المدينة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرحت النيابة السعودية، أن مقرات سكن الحجاج تخضع لأعلى معايير الأمن والسلامة.
وحسب صحيفة "عاجل" السعودية، تحاط أماكن سكن الحجاج بحماية عالية، وحازمة.
وحظرت النيابة العامة، عددا من الأفعال التي يحاسب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة حوالي 30 ألف ريال.
ومن هذه الأفعال التحايل والغش سواء في مخططات السلامة من قبل المكاتب الهندسية، أو توفير متطلبات الحماية من الحريق.
كذلك استيراد أو تركيب أنظمة سلامة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليا وفي المملكة العربية السعودية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала