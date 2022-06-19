https://arabic.sputniknews.com/20220619/السعودية-تحذر-من-التحايل-في-إجراءات-حماية-سكن-الحجاج-1063876749.html
السعودية تحذر من التحايل في إجراءات حماية سكن الحجاج
السعودية تحذر من التحايل في إجراءات حماية سكن الحجاج
صرحت النيابة السعودية، أن مقرات سكن الحجاج تخضع لأعلى معايير الأمن والسلامة. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T18:12+0000
2022-06-19T18:12+0000
2022-06-19T18:12+0000
أخبار السعودية اليوم
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وحسب صحيفة "عاجل" السعودية، تحاط أماكن سكن الحجاج بحماية عالية، وحازمة.وحظرت النيابة العامة، عددا من الأفعال التي يحاسب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة حوالي 30 ألف ريال.ومن هذه الأفعال التحايل والغش سواء في مخططات السلامة من قبل المكاتب الهندسية، أو توفير متطلبات الحماية من الحريق.كذلك استيراد أو تركيب أنظمة سلامة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليا وفي المملكة العربية السعودية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
السعودية تحذر من التحايل في إجراءات حماية سكن الحجاج
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صرحت النيابة السعودية، أن مقرات سكن الحجاج تخضع لأعلى معايير الأمن والسلامة.
وحسب صحيفة "عاجل" السعودية
، تحاط أماكن سكن الحجاج بحماية عالية، وحازمة.
وحظرت النيابة العامة، عددا من الأفعال التي يحاسب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة حوالي 30 ألف ريال.
ومن هذه الأفعال التحايل والغش سواء في مخططات السلامة من قبل المكاتب الهندسية، أو توفير متطلبات الحماية من الحريق.
كذلك استيراد أو تركيب أنظمة سلامة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليا وفي المملكة العربية السعودية.