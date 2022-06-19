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https://arabic.sputniknews.com/20220619/السفير-الروسي-في-القاهرة-يلتقي-بوزيرة-البيئة-المصرية-لمناقشة-تنمية-الاقتصاد-الأخضر-بين-البلدين-1063867523.html
السفير الروسي في القاهرة يلتقي بوزيرة البيئة المصرية لمناقشة تنمية الاقتصاد الأخضر بين البلدين
السفير الروسي في القاهرة يلتقي بوزيرة البيئة المصرية لمناقشة تنمية الاقتصاد الأخضر بين البلدين
التقى السفير الروسي في القاهرة، جورجي بوريسنكو، اليوم الأحد، بوزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، لمناقشة الموضوعات المشتركة. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T15:02+0000
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وناقش الطرفان مجال حماية الطبيعة وتنمية الاقتصاد الأخضر بين البلدين.كما ناقش السفير مع الوزيرة استعدادت مصر لاستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ.وتستضيف مصرمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة الـ 27 للتغيرات المناخية، في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وفي كل عام، يتولى بلد يمثل منطقة مختلفة من العالم رئاسة المؤتمر ويتم استضافة الاجتماع في ذلك البلد. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسميا اهتمام بلاده باستضافة القمة.
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أخبار مصر الآن, روسيا

السفير الروسي في القاهرة يلتقي بوزيرة البيئة المصرية لمناقشة تنمية الاقتصاد الأخضر بين البلدين

15:02 GMT 19.06.2022
© Photo / The Russian Embassy in Cairoالسفير الروسي في القاهرة جورجي بوريسنكو، ووزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، الاحد، 19 يونيو/ حزيران 2022
السفير الروسي في القاهرة جورجي بوريسنكو، ووزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، الاحد، 19 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© Photo / The Russian Embassy in Cairo
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التقى السفير الروسي في القاهرة، جورجي بوريسنكو، اليوم الأحد، بوزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، لمناقشة الموضوعات المشتركة.
وناقش الطرفان مجال حماية الطبيعة وتنمية الاقتصاد الأخضر بين البلدين.
كما ناقش السفير مع الوزيرة استعدادت مصر لاستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ.
وتستضيف مصرمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة الـ 27 للتغيرات المناخية، في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وفي كل عام، يتولى بلد يمثل منطقة مختلفة من العالم رئاسة المؤتمر ويتم استضافة الاجتماع في ذلك البلد. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسميا اهتمام بلاده باستضافة القمة.
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