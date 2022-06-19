https://arabic.sputniknews.com/20220619/السفير-الروسي-في-القاهرة-يلتقي-بوزيرة-البيئة-المصرية-لمناقشة-تنمية-الاقتصاد-الأخضر-بين-البلدين-1063867523.html
السفير الروسي في القاهرة يلتقي بوزيرة البيئة المصرية لمناقشة تنمية الاقتصاد الأخضر بين البلدين
السفير الروسي في القاهرة يلتقي بوزيرة البيئة المصرية لمناقشة تنمية الاقتصاد الأخضر بين البلدين
التقى السفير الروسي في القاهرة، جورجي بوريسنكو، اليوم الأحد، بوزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، لمناقشة الموضوعات المشتركة. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T15:02+0000
2022-06-19T15:02+0000
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وناقش الطرفان مجال حماية الطبيعة وتنمية الاقتصاد الأخضر بين البلدين.كما ناقش السفير مع الوزيرة استعدادت مصر لاستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ.وتستضيف مصرمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة الـ 27 للتغيرات المناخية، في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وفي كل عام، يتولى بلد يمثل منطقة مختلفة من العالم رئاسة المؤتمر ويتم استضافة الاجتماع في ذلك البلد. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسميا اهتمام بلاده باستضافة القمة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, روسيا
السفير الروسي في القاهرة يلتقي بوزيرة البيئة المصرية لمناقشة تنمية الاقتصاد الأخضر بين البلدين
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التقى السفير الروسي في القاهرة، جورجي بوريسنكو، اليوم الأحد، بوزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، لمناقشة الموضوعات المشتركة.
وناقش الطرفان مجال حماية الطبيعة وتنمية الاقتصاد الأخضر بين البلدين.
كما ناقش السفير مع الوزيرة استعدادت مصر لاستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ.
وتستضيف مصرمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة الـ 27 للتغيرات المناخية، في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وفي كل عام، يتولى بلد
يمثل منطقة مختلفة من العالم رئاسة المؤتمر ويتم استضافة الاجتماع في ذلك البلد. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسميا اهتمام بلاده باستضافة القمة.