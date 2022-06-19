https://arabic.sputniknews.com/20220619/العراق-تسجيل-13-إصابة-بالكوليرا-في-ثلاث-محافظات-1063859406.html
العراق... تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في ثلاث محافظات
العراق... تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في ثلاث محافظات
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل 13 إصابة بوباء الكوليرا في 3 محافظات عراقية. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T12:41+0000
2022-06-19T12:41+0000
2022-06-19T12:41+0000
العراق
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وأكدت الوزارة "جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع هذه الحالات وتوفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية اللازمة، كما يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة للحالات المؤكدة والمشتبه بإصابتها، مشيرة إلى أنه يتم سنويا إرسال الخطة الوطنية للسيطرة على الإسهال الوبائي، ومتابعة تنفيذ هذه الخطة".وأكدت الوزارة "جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع هذه الحالات وتوفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية اللازمة، كما يتم إتخاذ الاجراءات المطلوبة للحالات المؤكدة والمشتبه بإصابتها، مشيرة إلى أنه يتم سنويا إرسال الخطة الوطنية للسيطرة على الإسهال الوبائي، ومتابعة تنفيذ هذه الخطة".وتابعت وزارة الصحة العراقية أنه "يتم إرسال فرق تخصصية لجميع المحافظات من دائرة الصحة العامة، والمركز الوطني للوقاية والسيطرة على الامراض الانتقالية، بالتعاون مع أقسام الصحة العامة النظيرة ووزارة الصحة في إقليم كردستان لمتابعة الحالات المؤكدة والمشتبه بإصابتها وبمتابعة مباشرة من قبل وزير الصحة".وشددت وزارة الصحة العراقية في بيانها على المواطنين ضرورة "الالتزام بغسل اليدين جيدا قبل إعداد وتناول الطعام وبعد دخول الحمام، وغسل الخضروات والفواكه بشكل جيد قبل تناولها، وطهي الطعام بشكل جيد وفي درجات حرارة عالية، والاهتمام بنظافة المطابخ والحمامات، وكذلك أهمية التأكد من مصادر المياه المستخدمة للشرب والطبخ، وأن تكون المياه معقمة وصالحة للشرب".ونوهت أنه "في حال عدم التأكد من تعقيم مياه الشرب، فإنه يجب غلي الماء وتبريده قبل الاستخدام أو استخدام حبوب تعقيم المياه وحسب التعليمات الخاصة بها".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق... تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في ثلاث محافظات
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل 13 إصابة بوباء الكوليرا في 3 محافظات عراقية.
وأكدت الوزارة "جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع هذه الحالات وتوفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية اللازمة، كما يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة للحالات المؤكدة والمشتبه بإصابتها، مشيرة إلى أنه يتم سنويا إرسال الخطة الوطنية للسيطرة على الإسهال الوبائي، ومتابعة تنفيذ هذه الخطة".
وأكدت الوزارة "جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع هذه الحالات وتوفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية اللازمة، كما يتم إتخاذ الاجراءات المطلوبة للحالات المؤكدة والمشتبه بإصابتها، مشيرة إلى أنه يتم سنويا إرسال الخطة الوطنية للسيطرة على الإسهال الوبائي، ومتابعة تنفيذ هذه الخطة".
وتابعت وزارة الصحة العراقية أنه "يتم إرسال فرق تخصصية لجميع المحافظات من دائرة الصحة العامة، والمركز الوطني للوقاية والسيطرة على الامراض الانتقالية، بالتعاون مع أقسام الصحة العامة النظيرة ووزارة الصحة في إقليم كردستان لمتابعة الحالات المؤكدة والمشتبه بإصابتها وبمتابعة مباشرة من قبل وزير الصحة".
وشددت وزارة الصحة العراقية في بيانها على المواطنين ضرورة "الالتزام بغسل اليدين جيدا قبل إعداد وتناول الطعام وبعد دخول الحمام، وغسل الخضروات والفواكه بشكل جيد قبل تناولها، وطهي الطعام بشكل جيد وفي درجات حرارة عالية، والاهتمام بنظافة المطابخ والحمامات، وكذلك أهمية التأكد من مصادر المياه المستخدمة للشرب والطبخ، وأن تكون المياه معقمة وصالحة للشرب".
ونوهت أنه "في حال عدم التأكد من تعقيم مياه الشرب، فإنه يجب غلي الماء وتبريده قبل الاستخدام أو استخدام حبوب تعقيم المياه وحسب التعليمات الخاصة بها".