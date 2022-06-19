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https://arabic.sputniknews.com/20220619/خبير-يستبعد-حدوث-توافق-سياسي-في-ليبيا-بسبب-فوضى-السلاح--1063860732.html
خبير يستبعد حدوث توافق سياسي في ليبيا بسبب فوضى السلاح
خبير يستبعد حدوث توافق سياسي في ليبيا بسبب فوضى السلاح
اعتبر أستاذ القانون الدولي، سعد العكر، أن الخلاف الليبي بين شرق البلاد وغربها ليس على مسألة واحدة، ولا يتوقف عند الانتخابات، مشددا على صعوبة التوافق بين... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T12:59+0000
2022-06-19T12:59+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأشار العكر في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أنه "لا يمكن حصر الخلاف بين المعسكرين في شخصية رجلين يمكن أن يتفاهما على قاعدة من خلالها ننطلق إلى بناء الدولية الليبية".وشدد على صعوبة أن "يتفاهم الليبيون في هذه الفترة"، مرجعًا الأمر إلى "انتشار السلاح الذي يضع السياسيين في حرج كبير، وتمثل في عدم قدرة حكومة باشاغا على الدخول إلى طرابلس بسبب الميليشيات التي تدير الأمور هناك كما تشاء".وبيّن أن "المواد الخلافية في الدستور لا تتجاوز عشر مواد متمثلة في نقطتين هامتين: شكل الدولة ونظام الحكم"، ولذلك "الوصول إلى قاعدة دستورية سيكون صعبا وشائكا".وكان مصدر دبلوماسي ليبي رفيع المستوى قد أفاد بفشل لقاء رئيس مجلس الدولة، خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، بشأن المسار الدستوري.وأوضح أن "رئيس المجلس الأعلى للدولة، رفض لقاء رئيس مجلس النواب، بسبب طلب الأخير تغيير جدول أعمال اللقاء، وإضافة ملف الحكومة والمصرف المركزي، بينما كان الاتفاق على أن يكون الحوار حول المسار الدستوري".
https://arabic.sputniknews.com/20220612/سحب-السلاح-وتوحيد-المؤسسة-العسكرية-في-ليبيا-من-يقف-وراء-إفشال-الخطوة-1063487491.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

خبير يستبعد حدوث توافق سياسي في ليبيا بسبب فوضى السلاح

12:59 GMT 19.06.2022
© AFP 2022 / Abdullah Domaعناصر الجيش الوطني الليبي خلال مواجهة إرهابيي تنظيم "داعش" في بنغازي، ليبيا 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
عناصر الجيش الوطني الليبي خلال مواجهة إرهابيي تنظيم داعش في بنغازي، ليبيا 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AFP 2022 / Abdullah Doma
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اعتبر أستاذ القانون الدولي، سعد العكر، أن الخلاف الليبي بين شرق البلاد وغربها ليس على مسألة واحدة، ولا يتوقف عند الانتخابات، مشددا على صعوبة التوافق بين الليبيين بسبب انتشار السلاح.
وأشار العكر في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أنه "لا يمكن حصر الخلاف بين المعسكرين في شخصية رجلين يمكن أن يتفاهما على قاعدة من خلالها ننطلق إلى بناء الدولية الليبية".
وشدد على صعوبة أن "يتفاهم الليبيون في هذه الفترة"، مرجعًا الأمر إلى "انتشار السلاح الذي يضع السياسيين في حرج كبير، وتمثل في عدم قدرة حكومة باشاغا على الدخول إلى طرابلس بسبب الميليشيات التي تدير الأمور هناك كما تشاء".
قوات ليبية تنتشر في العاصمة طرابلس بعد ساعات من دخول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
سحب السلاح وتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا… من يقف وراء إفشال الخطوة
12 يونيو, 15:21 GMT
وبيّن أن "المواد الخلافية في الدستور لا تتجاوز عشر مواد متمثلة في نقطتين هامتين: شكل الدولة ونظام الحكم"، ولذلك "الوصول إلى قاعدة دستورية سيكون صعبا وشائكا".
وكان مصدر دبلوماسي ليبي رفيع المستوى قد أفاد بفشل لقاء رئيس مجلس الدولة، خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، بشأن المسار الدستوري.
وأوضح أن "رئيس المجلس الأعلى للدولة، رفض لقاء رئيس مجلس النواب، بسبب طلب الأخير تغيير جدول أعمال اللقاء، وإضافة ملف الحكومة والمصرف المركزي، بينما كان الاتفاق على أن يكون الحوار حول المسار الدستوري".
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