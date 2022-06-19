https://arabic.sputniknews.com/20220619/خبير-يستبعد-حدوث-توافق-سياسي-في-ليبيا-بسبب-فوضى-السلاح--1063860732.html
خبير يستبعد حدوث توافق سياسي في ليبيا بسبب فوضى السلاح
خبير يستبعد حدوث توافق سياسي في ليبيا بسبب فوضى السلاح
اعتبر أستاذ القانون الدولي، سعد العكر، أن الخلاف الليبي بين شرق البلاد وغربها ليس على مسألة واحدة، ولا يتوقف عند الانتخابات، مشددا على صعوبة التوافق بين... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T12:59+0000
2022-06-19T12:59+0000
2022-06-19T12:59+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102746/13/1027461308_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b9a156e38c22011fb022a78554b718f7.jpg
وأشار العكر في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أنه "لا يمكن حصر الخلاف بين المعسكرين في شخصية رجلين يمكن أن يتفاهما على قاعدة من خلالها ننطلق إلى بناء الدولية الليبية".وشدد على صعوبة أن "يتفاهم الليبيون في هذه الفترة"، مرجعًا الأمر إلى "انتشار السلاح الذي يضع السياسيين في حرج كبير، وتمثل في عدم قدرة حكومة باشاغا على الدخول إلى طرابلس بسبب الميليشيات التي تدير الأمور هناك كما تشاء".وبيّن أن "المواد الخلافية في الدستور لا تتجاوز عشر مواد متمثلة في نقطتين هامتين: شكل الدولة ونظام الحكم"، ولذلك "الوصول إلى قاعدة دستورية سيكون صعبا وشائكا".وكان مصدر دبلوماسي ليبي رفيع المستوى قد أفاد بفشل لقاء رئيس مجلس الدولة، خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، بشأن المسار الدستوري.وأوضح أن "رئيس المجلس الأعلى للدولة، رفض لقاء رئيس مجلس النواب، بسبب طلب الأخير تغيير جدول أعمال اللقاء، وإضافة ملف الحكومة والمصرف المركزي، بينما كان الاتفاق على أن يكون الحوار حول المسار الدستوري".
https://arabic.sputniknews.com/20220612/سحب-السلاح-وتوحيد-المؤسسة-العسكرية-في-ليبيا-من-يقف-وراء-إفشال-الخطوة-1063487491.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102746/13/1027461308_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e3c9d0ebd68e4a3837918b981f9a8655.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
خبير يستبعد حدوث توافق سياسي في ليبيا بسبب فوضى السلاح
تابعنا عبر
اعتبر أستاذ القانون الدولي، سعد العكر، أن الخلاف الليبي بين شرق البلاد وغربها ليس على مسألة واحدة، ولا يتوقف عند الانتخابات، مشددا على صعوبة التوافق بين الليبيين بسبب انتشار السلاح.
وأشار العكر في حديثه لـ"راديو سبوتنيك
"، إلى أنه "لا يمكن حصر الخلاف بين المعسكرين في شخصية رجلين يمكن أن يتفاهما على قاعدة من خلالها ننطلق إلى بناء الدولية الليبية".
وشدد على صعوبة أن "يتفاهم الليبيون في هذه الفترة"، مرجعًا الأمر إلى "انتشار السلاح الذي يضع السياسيين في حرج كبير، وتمثل في عدم قدرة حكومة باشاغا على الدخول إلى طرابلس بسبب الميليشيات التي تدير الأمور هناك كما تشاء".
وبيّن أن "المواد الخلافية في الدستور لا تتجاوز عشر مواد متمثلة في نقطتين هامتين: شكل الدولة ونظام الحكم"، ولذلك "الوصول إلى قاعدة دستورية سيكون صعبا وشائكا".
وكان مصدر دبلوماسي ليبي رفيع المستوى قد أفاد بفشل لقاء رئيس مجلس الدولة، خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، بشأن المسار الدستوري.
وأوضح أن "رئيس المجلس الأعلى للدولة، رفض لقاء رئيس مجلس النواب، بسبب طلب الأخير تغيير جدول أعمال اللقاء، وإضافة ملف الحكومة والمصرف المركزي، بينما كان الاتفاق على أن يكون الحوار حول المسار الدستوري".