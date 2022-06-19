https://arabic.sputniknews.com/20220619/ردة-فعل-مؤثرة-لطفل-سعودي-يسمع-لأول-مرة-فيديو--1063856336.html
ردة فعل مؤثرة لطفل سعودي يسمع لأول مرة... فيديو
ردة فعل مؤثرة لطفل سعودي يسمع لأول مرة... فيديو
تفاعل طفل سعودي بشكل مؤثر بعد تمكنه من استخدام حاسة "السمع" لأول مرة والتي لم يعرفها منذ ولادته. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T11:32+0000
2022-06-19T11:32+0000
2022-06-19T11:32+0000
العالم العربي
مجتمع
السعودية
السمع
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ردة فعل سعودي في إحدى المستشفيات في مدينة نجران السعودية، بعد تمكنه من السمع لأول مرة في حياته، بعد خضوعة لعملية زراعة قوقعة في الأذنين في مستشفى "الملك خالد".وظهر الطفل، وجدي، إلى جانب الطبيب الذي راح يتحدث إليه تارة ويصفق بشدة تارة أخرى، بغية اختبار حاسة السمع للطفل.وقالت وزارة الصحة لمدينة نجران في بيان عبر موقعها الرسمي على "نويتر": "قام فريق طبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الملك خالد بنجران في زراعة قوقعة في الأذنين لطفل يبلغ من العمر 4 أعوام، حيث كان يعاني من فقدان حاسة السمع".وأوضحت أنه "بعد استكمال الفحوصات اللازمة للطفل تم إجراء عملية الزراعة للطفل، وتم بنجاح اختبار الاستجابة الأولية للعملية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مجتمع, السعودية, السمع
ردة فعل مؤثرة لطفل سعودي يسمع لأول مرة... فيديو
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تفاعل طفل سعودي بشكل مؤثر بعد تمكنه من استخدام حاسة "السمع" لأول مرة والتي لم يعرفها منذ ولادته.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ردة فعل سعودي في إحدى المستشفيات في مدينة نجران السعودية، بعد تمكنه من السمع لأول مرة في حياته، بعد خضوعة لعملية زراعة قوقعة في الأذنين في مستشفى "الملك خالد".
وظهر الطفل، وجدي، إلى جانب الطبيب الذي راح يتحدث إليه تارة ويصفق بشدة تارة أخرى، بغية اختبار حاسة السمع للطفل.
وقالت وزارة الصحة لمدينة نجران في بيان عبر موقعها الرسمي على "نويتر": "قام فريق طبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الملك خالد بنجران في زراعة قوقعة في الأذنين لطفل يبلغ من العمر 4 أعوام، حيث كان يعاني من فقدان حاسة السمع".
وأوضحت أنه "بعد استكمال الفحوصات اللازمة للطفل تم إجراء عملية الزراعة للطفل، وتم بنجاح اختبار الاستجابة الأولية للعملية".