عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220619/ردة-فعل-مؤثرة-لطفل-سعودي-يسمع-لأول-مرة-فيديو--1063856336.html
ردة فعل مؤثرة لطفل سعودي يسمع لأول مرة... فيديو
ردة فعل مؤثرة لطفل سعودي يسمع لأول مرة... فيديو
تفاعل طفل سعودي بشكل مؤثر بعد تمكنه من استخدام حاسة "السمع" لأول مرة والتي لم يعرفها منذ ولادته. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T11:32+0000
2022-06-19T11:32+0000
العالم العربي
مجتمع
السعودية
السمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104559/29/1045592938_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_b8cb2e3a90d50fd6795d2ef66b43f78b.jpg
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ردة فعل سعودي في إحدى المستشفيات في مدينة نجران السعودية، بعد تمكنه من السمع لأول مرة في حياته، بعد خضوعة لعملية زراعة قوقعة في الأذنين في مستشفى "الملك خالد".وظهر الطفل، وجدي، إلى جانب الطبيب الذي راح يتحدث إليه تارة ويصفق بشدة تارة أخرى، بغية اختبار حاسة السمع للطفل.وقالت وزارة الصحة لمدينة نجران في بيان عبر موقعها الرسمي على "نويتر": "قام فريق طبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الملك خالد بنجران في زراعة قوقعة في الأذنين لطفل يبلغ من العمر 4 أعوام، حيث كان يعاني من فقدان حاسة السمع".وأوضحت أنه "بعد استكمال الفحوصات اللازمة للطفل تم إجراء عملية الزراعة للطفل، وتم بنجاح اختبار الاستجابة الأولية للعملية".
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104559/29/1045592938_106:0:1814:1281_1920x0_80_0_0_6e066f35ddbaf9294b0bec8fee9ae176.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مجتمع, السعودية, السمع

ردة فعل مؤثرة لطفل سعودي يسمع لأول مرة... فيديو

11:32 GMT 19.06.2022
© Photo / Pixabay//RobinHigginsطنين الأذن
طنين الأذن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© Photo / Pixabay//RobinHiggins
تابعنا عبرTelegram
تفاعل طفل سعودي بشكل مؤثر بعد تمكنه من استخدام حاسة "السمع" لأول مرة والتي لم يعرفها منذ ولادته.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ردة فعل سعودي في إحدى المستشفيات في مدينة نجران السعودية، بعد تمكنه من السمع لأول مرة في حياته، بعد خضوعة لعملية زراعة قوقعة في الأذنين في مستشفى "الملك خالد".
وظهر الطفل، وجدي، إلى جانب الطبيب الذي راح يتحدث إليه تارة ويصفق بشدة تارة أخرى، بغية اختبار حاسة السمع للطفل.
وقالت وزارة الصحة لمدينة نجران في بيان عبر موقعها الرسمي على "نويتر": "قام فريق طبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الملك خالد بنجران في زراعة قوقعة في الأذنين لطفل يبلغ من العمر 4 أعوام، حيث كان يعاني من فقدان حاسة السمع".
وأوضحت أنه "بعد استكمال الفحوصات اللازمة للطفل تم إجراء عملية الزراعة للطفل، وتم بنجاح اختبار الاستجابة الأولية للعملية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала