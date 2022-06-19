https://arabic.sputniknews.com/20220619/سماع-دوي-انفجار-قوي-في-محافظات-إربد-وعجلون-وجرش-والأمن-الأردني-يصدر-بيانا-1063872311.html
سماع دوي انفجار قوي في محافظات إربد وعجلون وجرش... والأمن الأردني يصدر بيانا
سماع دوي انفجار قوي في محافظات إربد وعجلون وجرش... والأمن الأردني يصدر بيانا
وقع انفجار قوي، مساء اليوم الأحد، في محافظات إربد وعجلون وجرش شمالي الأردن. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T16:21+0000
2022-06-19T16:21+0000
2022-06-19T16:21+0000
أخبار الأردن
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ونقلت قناة المملكة، عن مصدر أمني، قوله إن "دوي الانفجار الذي سمع في مناطق الشمال ناتج عن أعمال داخل كسارات ومحاجر في محافظة جرش"، مؤكدا أن "الأعمال في تلك الكسارات لم ينتج عنها أي إصابات أو أضرار مادية".وتداول ناشطون نبأ وقوع الانفجار على شبكات التواصل الاجتماعي، مرجحين أن يكون قد وقع في منطقة "كسارات صمد".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
سماع دوي انفجار قوي في محافظات إربد وعجلون وجرش... والأمن الأردني يصدر بيانا
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وقع انفجار قوي، مساء اليوم الأحد، في محافظات إربد وعجلون وجرش شمالي الأردن.
ونقلت قناة المملكة، عن مصدر أمني، قوله إن "دوي الانفجار الذي سمع في مناطق الشمال ناتج عن أعمال داخل كسارات ومحاجر في محافظة جرش"، مؤكدا أن "الأعمال في تلك الكسارات لم ينتج عنها أي إصابات أو أضرار مادية".
وتداول ناشطون نبأ وقوع الانفجار على شبكات التواصل الاجتماعي، مرجحين أن يكون قد وقع في منطقة "كسارات صمد".