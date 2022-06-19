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مسلحون يقتلون نحو 20 مدنيا في مالي
مسلحون يقتلون نحو 20 مدنيا في مالي
قتل مسلحون في مالي ما لا يقل عن 20 مدنيا بهجمات على قرى بالقرب من بلدة جاو الشمالية، بينما لقي أحد جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة حتفه بانفجار لغم في... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T20:14+0000
2022-06-19T20:14+0000
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ونقلت "فرانس برس" عن ضابط كبير في الشرطة قوله إن "الإرهابيين المجرمين قتلوا 20 مدنيا على الأقل في عدة قرى صغيرة في بلدة أنشوادج، تبعد بضع عشرات من الكيلومترات شمال جاو".وألقى مسؤول محلي باللوم في الهجمات على الجهاديين وقدر عدد القتلى بـ 24، قائلا إن عمليات القتل وقعت في إيباك على بعد 35 كيلومترا شمال جاو ووصف المسؤول الحالة بـ "الذعر العام" في المنطقة.وأضاف المسؤول أن الوضع في إنشواج "مقلق للغاية" وأن المدنيين يفرون من المنطقة خوفا من مزيد من العنف.في سياق آخر، وفي أعقاب الهجوم المسلح اليوم، تسبب لغم في مقتل أحد جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة اليوم الأحد بينما كان في دورية في الشمال، في كيدال، حسبما غرد قائد قوة مينوسما التابعة للأمم المتحدة في مالي.وصرح مسؤول في مينوسما لوكالة "فرانس برس"، شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن جندي حفظ السلام القتيل كان جزءا من الوحدة الغينية.
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مسلحون يقتلون نحو 20 مدنيا في مالي

20:14 GMT 19.06.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXقوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي)
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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قتل مسلحون في مالي ما لا يقل عن 20 مدنيا بهجمات على قرى بالقرب من بلدة جاو الشمالية، بينما لقي أحد جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة حتفه بانفجار لغم في المنطقة المضطربة.
ونقلت "فرانس برس" عن ضابط كبير في الشرطة قوله إن "الإرهابيين المجرمين قتلوا 20 مدنيا على الأقل في عدة قرى صغيرة في بلدة أنشوادج، تبعد بضع عشرات من الكيلومترات شمال جاو".
وألقى مسؤول محلي باللوم في الهجمات على الجهاديين وقدر عدد القتلى بـ 24، قائلا إن عمليات القتل وقعت في إيباك على بعد 35 كيلومترا شمال جاو ووصف المسؤول الحالة بـ "الذعر العام" في المنطقة.
وأضاف المسؤول أن الوضع في إنشواج "مقلق للغاية" وأن المدنيين يفرون من المنطقة خوفا من مزيد من العنف.
في سياق آخر، وفي أعقاب الهجوم المسلح اليوم، تسبب لغم في مقتل أحد جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة اليوم الأحد بينما كان في دورية في الشمال، في كيدال، حسبما غرد قائد قوة مينوسما التابعة للأمم المتحدة في مالي.
وصرح مسؤول في مينوسما لوكالة "فرانس برس"، شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن جندي حفظ السلام القتيل كان جزءا من الوحدة الغينية.
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