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https://arabic.sputniknews.com/20220620/إعلام-بريطانيا-تمنع-السفير-الروسي-لديها-من-زيارة-البرلمان--1063913081.html
إعلام: بريطانيا تمنع السفير الروسي لديها من زيارة البرلمان
إعلام: بريطانيا تمنع السفير الروسي لديها من زيارة البرلمان
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، عن إصدار قرار بمنع السفير الروسي لدى لندن من زيارة مبنى البرلمان البريطاني. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T13:04+0000
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وذكرت صحيفة "الغارديان" نقلاً عن رسالة نشرت اليوم من قبل رئيس مجلس اللوردات ومجلس العموم أن "السفير الروسي أندريه كيلين ودبلوماسيين روس آخرين ممنوعون من زيارة مبنى البرلمان البريطاني حتى إشعار آخر".وجاء في الرسالة الموجهة إلى البرلمانيين البريطانيين: "بصفته ممثلاً رسميًا للحكومة الروسية، لن يتم الترحيب بالسفير في مقر البرلمان حتى إشعار آخر".وبحسب الرسالة، فإن الحظر سينطبق أيضًا على الدبلوماسيين والمسؤولين الروس الآخرين المعتمدين في المملكة المتحدة.
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العالم

إعلام: بريطانيا تمنع السفير الروسي لديها من زيارة البرلمان

13:04 GMT 20.06.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federationلسفير الروسي المعين حديثًا لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين
لسفير الروسي المعين حديثًا لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، عن إصدار قرار بمنع السفير الروسي لدى لندن من زيارة مبنى البرلمان البريطاني.
وذكرت صحيفة "الغارديان" نقلاً عن رسالة نشرت اليوم من قبل رئيس مجلس اللوردات ومجلس العموم أن "السفير الروسي أندريه كيلين ودبلوماسيين روس آخرين ممنوعون من زيارة مبنى البرلمان البريطاني حتى إشعار آخر".
وجاء في الرسالة الموجهة إلى البرلمانيين البريطانيين: "بصفته ممثلاً رسميًا للحكومة الروسية، لن يتم الترحيب بالسفير في مقر البرلمان حتى إشعار آخر".
وبحسب الرسالة، فإن الحظر سينطبق أيضًا على الدبلوماسيين والمسؤولين الروس الآخرين المعتمدين في المملكة المتحدة.
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