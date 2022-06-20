https://arabic.sputniknews.com/20220620/إعلام-بريطانيا-تمنع-السفير-الروسي-لديها-من-زيارة-البرلمان--1063913081.html
إعلام: بريطانيا تمنع السفير الروسي لديها من زيارة البرلمان
إعلام: بريطانيا تمنع السفير الروسي لديها من زيارة البرلمان
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، عن إصدار قرار بمنع السفير الروسي لدى لندن من زيارة مبنى البرلمان البريطاني. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T13:04+0000
2022-06-20T13:04+0000
2022-06-20T13:04+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104348/72/1043487261_0:94:1200:769_1920x0_80_0_0_f21023f21b804fc7d2a165d8a3d89b0d.jpg
وذكرت صحيفة "الغارديان" نقلاً عن رسالة نشرت اليوم من قبل رئيس مجلس اللوردات ومجلس العموم أن "السفير الروسي أندريه كيلين ودبلوماسيين روس آخرين ممنوعون من زيارة مبنى البرلمان البريطاني حتى إشعار آخر".وجاء في الرسالة الموجهة إلى البرلمانيين البريطانيين: "بصفته ممثلاً رسميًا للحكومة الروسية، لن يتم الترحيب بالسفير في مقر البرلمان حتى إشعار آخر".وبحسب الرسالة، فإن الحظر سينطبق أيضًا على الدبلوماسيين والمسؤولين الروس الآخرين المعتمدين في المملكة المتحدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104348/72/1043487261_26:0:1174:861_1920x0_80_0_0_f4b145ed5bddddf31fe838cfe491aabe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: بريطانيا تمنع السفير الروسي لديها من زيارة البرلمان
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، عن إصدار قرار بمنع السفير الروسي لدى لندن من زيارة مبنى البرلمان البريطاني.
وذكرت صحيفة "الغارديان"
نقلاً عن رسالة نشرت اليوم من قبل رئيس مجلس اللوردات ومجلس العموم أن "السفير الروسي أندريه كيلين ودبلوماسيين روس آخرين ممنوعون من زيارة مبنى البرلمان البريطاني حتى إشعار آخر".
وجاء في الرسالة الموجهة إلى البرلمانيين البريطانيين: "بصفته ممثلاً رسميًا للحكومة الروسية، لن يتم الترحيب بالسفير في مقر البرلمان حتى إشعار آخر".
وبحسب الرسالة، فإن الحظر سينطبق أيضًا على الدبلوماسيين والمسؤولين الروس الآخرين المعتمدين في المملكة المتحدة.