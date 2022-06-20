https://arabic.sputniknews.com/20220620/الأمم-المتحدة-تدين-هجمات-حركة-23-مارس-في-الكونغو-الديمقراطية-1063888063.html
الأمم المتحدة تدين هجمات حركة 23 مارس في الكونغو الديمقراطية
الأمم المتحدة تدين هجمات حركة 23 مارس في الكونغو الديمقراطية
أدانت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الأحد، الهجمات الجديدة المستهدفة التي تعرضت لها العديد من مواقعها من قبل متمردي... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T04:25+0000
2022-06-20T04:25+0000
2022-06-20T04:25+0000
منظمة الأمم المتحدة
الوضع الإنساني في الكونغو
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وذكرت البعثة أن عدة مواقع تابعة لها تعرضت يوم الأحد لما لا يقل عن ست قذائف هاون في منطقة شانغى بمقاطعة نورث كيفو شمال شرقي البلاد.وكتب كبير مبعوثي الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر حساب البعثة على "تويتر"، أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام للأمم المتحدة "يمكن أن تشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي".كما وعدت البعثة بمواصلة كل الجهود الممكنة لحماية المدنيين والمساعدة في تقديم المساعدة اللازمة للسكان النازحين.ومنذ أواخر مارس، تشن حركة 23 مارس هجمات في مقاطعة نورث كيفو أدت إلى نزوح آلاف المدنيين بسبب القتال المستمر. ودعا الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الذي يرأس حاليا مجموعة شرق إفريقيا، إلى نشر قوة عسكرية إقليمية جديدة بقيادة المجموعة فورا من أجل وقف عنف المتمردين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/الأمم-المتحدة-انخفاض-حاد-في-إمدادات-الغذاء-الموجهة-للاجئين-الأفارقة-1063858142.html
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سبوتنيك عربي
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منظمة الأمم المتحدة, الوضع الإنساني في الكونغو
الأمم المتحدة تدين هجمات حركة 23 مارس في الكونغو الديمقراطية
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أدانت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الأحد، الهجمات الجديدة المستهدفة التي تعرضت لها العديد من مواقعها من قبل متمردي حركة 23 مارس.
وذكرت البعثة أن عدة مواقع تابعة لها تعرضت يوم الأحد لما لا يقل عن ست قذائف هاون
في منطقة شانغى بمقاطعة نورث كيفو شمال شرقي البلاد.
وكتب كبير مبعوثي الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر حساب البعثة على "تويتر"، أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام للأمم المتحدة "يمكن أن تشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي".
كما وعدت البعثة بمواصلة كل الجهود الممكنة لحماية المدنيين والمساعدة في تقديم المساعدة اللازمة للسكان النازحين.
ومنذ أواخر مارس، تشن حركة 23 مارس هجمات في مقاطعة نورث كيفو أدت إلى نزوح آلاف المدنيين بسبب القتال المستمر. ودعا الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الذي يرأس حاليا مجموعة شرق إفريقيا، إلى نشر قوة عسكرية إقليمية جديدة بقيادة المجموعة فورا من أجل وقف عنف المتمردين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.