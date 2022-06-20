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الدفاع الروسية: صواريخ "أونيكس" تستهدف مطار أرتسيز في أوديسا وتدمر مراكز تحكم الطائرات المسيرة
https://arabic.sputniknews.com/20220620/الدول-الرائدة-في-شراء-النفط-الروسي؟-1063894538.html
الدول الرائدة في شراء النفط الروسي؟
الدول الرائدة في شراء النفط الروسي؟
في عام 2021، صدّرت روسيا ما يقرب من 230 مليون طن من النفط الخام إلى 36 دولة. كانت الصين المشتري الرئيسي للذهب الأسود. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T08:23+0000
2022-06-20T08:23+0000
انفوجرافيك
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صدرت روسيا 70.1 مليون طن إلى الصين و37.4 مليون طن إلى هولندا، ثاني أكبر مستورد. انظر إنفوجرافيك لـ"سبوتنيك"، من هي الدول التي تستورد النفط الروسي أيضًا وكيف يتم استخدام هذا الوقود عادةً.
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انفوجرافيك, инфографика

الدول الرائدة في شراء النفط الروسي؟

08:23 GMT 20.06.2022
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في عام 2021، صدّرت روسيا ما يقرب من 230 مليون طن من النفط الخام إلى 36 دولة. كانت الصين المشتري الرئيسي للذهب الأسود.
صدرت روسيا 70.1 مليون طن إلى الصين و37.4 مليون طن إلى هولندا، ثاني أكبر مستورد. انظر إنفوجرافيك لـ"سبوتنيك"، من هي الدول التي تستورد النفط الروسي أيضًا وكيف يتم استخدام هذا الوقود عادةً.
الدول الرائدة في شراء النفط الروسي؟ - سبوتنيك عربي
الدول الرائدة في شراء النفط الروسي؟ - سبوتنيك عربي
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