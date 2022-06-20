https://arabic.sputniknews.com/20220620/الرئاسة-المصرية-السيسي-يبحث-مع-ابن-سلمان-سبل-تعزيز-العلاقات-الثنائية-بين-البلدين-1063938451.html

الرئاسة المصرية: السيسي يبحث مع ابن سلمان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

الرئاسة المصرية: السيسي يبحث مع ابن سلمان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

أعلنت الرئاسة المصرية، مساء اليوم الإثنين، وصول الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية إلى القاهرة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في استقباله... 20.06.2022, سبوتنيك عربي

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وبحسب بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، تستغرق زيارة ابن سلمان إلى القاهرة يومين.وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر إنه من "المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي".وأشار إلى أن المباحثات "ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".ولفت إلى أن ذلك يأتي "في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية".بدوره أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الاثنين، أن "ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدأ جولة خارجية تشمل مصر والأردن وتركيا".وجاء في البيان "بناء على توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقا منه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان، فقد غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، لزيارة كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا"، حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.وأضاف الديوان الملكي، أن "الأمير محمد بن سلمان سيلتقي خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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