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https://arabic.sputniknews.com/20220620/الشرطة-الأمريكية-ترصد-25-ألف-دولار-لمن-يعطي-معلومات-عن-متهم-بإطلاق-نار-في-واشنطن-1063937763.html
الشرطة الأمريكية ترصد 25 ألف دولار لمن يعطي معلومات عن متهم بإطلاق نار في واشنطن
الشرطة الأمريكية ترصد 25 ألف دولار لمن يعطي معلومات عن متهم بإطلاق نار في واشنطن
رصدت شرطة العاصمة الأمريكية، واشنطن، جائزة مالية قدرها 25 ألف دولار، لمن يدلي بمعلومات عن أحد المتهمين بإطلاق نار وقع يوم أمس، الأحد، في العاصمة. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T20:23+0000
2022-06-20T20:29+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
قتل
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ووفقا لبيان نشرته إدارة شرطة العاصمة بحسابها في موقع تويتر، أكدت أنها أعدت جائزة قدرها 25000 دولار لمعلومات عن رجل مسلح متهم بإطلاق نار في واشنطن.وقالت: لا يزال المشتبه به وراء حادث إطلاق النار القاتل في واشنطن العاصمة يوم الأحد هارباً، ويتم تقديم جائزة بقيمة 25 ألف دولار لأي شخص لديه معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض عليه".وأوضح البيان أن "إطلاق النار الليلة الماضية أدى بشكل مأساوي إلى مقتل صبي يبلغ من العمر 15 عامًا وإصابة ثلاثة آخرين، من بينهم ضابط في شرطة العاصمة.وشدد البيان على ضرورة محاسبة الجاني، قائلا: "يجب محاسبة الشخص الذي قتل تشيس وجلب هذا العنف إلى مجتمعنا".وجاء في البيان أن أي شخص لديه معلومات تؤدي إلى اعتقال المشتبه به وإدانته سيكون مؤهلا لمكافأة تصل إلى 25 ألف دولار.
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الولايات المتحدة الأمريكية, قتل

الشرطة الأمريكية ترصد 25 ألف دولار لمن يعطي معلومات عن متهم بإطلاق نار في واشنطن

20:23 GMT 20.06.2022 (تم التحديث: 20:29 GMT 20.06.2022)
© AP Photo / Kevin Wolfشرطة البنتاغون
شرطة البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Kevin Wolf
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رصدت شرطة العاصمة الأمريكية، واشنطن، جائزة مالية قدرها 25 ألف دولار، لمن يدلي بمعلومات عن أحد المتهمين بإطلاق نار وقع يوم أمس، الأحد، في العاصمة.
ووفقا لبيان نشرته إدارة شرطة العاصمة بحسابها في موقع تويتر، أكدت أنها أعدت جائزة قدرها 25000 دولار لمعلومات عن رجل مسلح متهم بإطلاق نار في واشنطن.
وقالت: لا يزال المشتبه به وراء حادث إطلاق النار القاتل في واشنطن العاصمة يوم الأحد هارباً، ويتم تقديم جائزة بقيمة 25 ألف دولار لأي شخص لديه معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض عليه".
وأوضح البيان أن "إطلاق النار الليلة الماضية أدى بشكل مأساوي إلى مقتل صبي يبلغ من العمر 15 عامًا وإصابة ثلاثة آخرين، من بينهم ضابط في شرطة العاصمة.
وشدد البيان على ضرورة محاسبة الجاني، قائلا: "يجب محاسبة الشخص الذي قتل تشيس وجلب هذا العنف إلى مجتمعنا".
وجاء في البيان أن أي شخص لديه معلومات تؤدي إلى اعتقال المشتبه به وإدانته سيكون مؤهلا لمكافأة تصل إلى 25 ألف دولار.
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