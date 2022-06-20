https://arabic.sputniknews.com/20220620/اليمن-احتجاجات-غاضبة-في-عدن-على-رفع-أسعار-الوقود-1063887652.html

اليمن.. احتجاجات غاضبة في عدن على رفع أسعار الوقود

اليمن.. احتجاجات غاضبة في عدن على رفع أسعار الوقود

شهدت العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، مساء الأحد، احتجاجات منددة بأزمة وقود خانقة في المدينة لليوم الثالث تواليا، ورفع أسعاره في محطات القطاع الخاص. 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T02:58+0000

2022-06-20T02:58+0000

2022-06-20T02:58+0000

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وقال مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك"، إن محتجين أغلقوا شوارع رئيسية وفرعية في مديرية المنصورة، بالإطارات التالفة بعد إضرام النار فيها، تنديداً بعدم توفر البنزين في محطات شركة النفط اليمنية الحكومية، في وقت رفع ملاك المحطات التجارية سعر الصفيحة سعة 20 لتراً إلى 25800 ألف ريال (23 دولاراً – الدولار يساوي 1135 ريالاً)، بزيادة 3300 ريال.وأضاف أن الاحتجاجات في مديرية المنصورة أكبر مديريات عدن، تسببت في عرقلة حركة السير وازدحام مروري خانق، في حين بدأت قوات أمنية بالإنتشار في شوارع المدينة لإعادة فتح الطرقات المغلقة.وكانت شركة النفط اليمنية، رفعت في الرابع من يونيو الجاري سعر جالون البنزين سعة 20 لتراً إلى 19800 ريال (17.4 دولار) من 18600 ريال، في اجراء هو الرابع من نوعه منذ بداية العام الجاري.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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