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انطلاق فعاليات طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022... صور

انطلاق فعاليات طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022... صور

انطلقت في العاصمة الليببة، طرابلس، فعاليات عاصمة الإعلام العربي 2022، مساء اليوم الإثنين، بمشاركة عدد كبير من وزراء الإعلام ورؤساء كليات الإعلام والأكاديميات... 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T18:39+0000

2022-06-20T18:39+0000

2022-06-20T18:39+0000

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ومن المقرر أن تمنح جائزة الدولة التقديرية للصحافة، التي أقيمت على هامش اعتماد طرابلس عاصمة للإعلام العربي، بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية في دورته العادية الواحدة والخمسين التي عقدت بالقاهرة في يونيو 2021.وقال جلال عثمان عضو اللجنة الإعلامية لاحتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن هذا الحدث هو الأكبر على هذا المستوى الذي يقام في ليبيا خصوصا بعد عام 2014، والذي انطلق بمشاركة عدد كبير من الدول العربية والأجنبية.وأضاف أنه "تم التطرق لأهم خطوات الإصلاح الإعلامي التي تمت في هذه الفترة، ولعل أهمها الإعلان عن تأسيس اللجنة التأسيسية لنقابة للصحفيين والذي توقف منذ عام 2012".وتابع أنه كذلك تم التطرق إلى "تأسيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي وهي هيئة تحتص لضبط الجودة في مجال الإعلام وليس لها أي علاقة بتكميم الأفواه، وعديد المواضيع الهامة التي تم التطرق لها في إطار احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي".وشهد هذا الحدث عدد كبير من الضيوف من الدول العربية والأجنبية، كما تخللت فعاليات طرابلس عاصمة الإعلام العربي عدد من الندوات المختصة في الجانب الإعلامي منها الإجراءات الحكومية المتخده لتحسين واقع الصحافة والإعلام وتقييم مؤشراتة إقليميا ودوليا، والمتطلبات اللازمة لتحسين موقع ليبيا على مؤشرات تقييم حرية الصحافة الدولية وغيرها من المواضيع المتعلقة بالإعلام.

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