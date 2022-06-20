https://arabic.sputniknews.com/20220620/تلغرام-تطلق-تطبيقا-مدفوعا-بميزات-رائعة-1063891088.html
"تلغرام" تطلق تطبيقا مدفوعا بميزات رائعة
"تلغرام" تطلق تطبيقا مدفوعا بميزات رائعة
تجاوز عدد مستخدمي "تلغرام" 700 مليون مستخدم شهريا، بحسب ما أعلنت الشركة، في 19 يونيو/حزيران. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T07:01+0000
2022-06-20T07:01+0000
2022-06-20T07:01+0000
روسيا
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وقررت الشركة إطلاق تطبيق مدفوع يكلف نحو 8 دولارات شهريا، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحميله إلا من خلال متجر التطبيقات الخاص بالشركة.يتيح الإصدار الجديد الوصول إلى ميزات إضافية، بما في ذلك تنزيل ملفات تصل إلى 4 غيغابايت، وتنزيل الملفات بأقصى سرعة، والتعرف على الرسائل الصوتية، وأدوات إدارة دردشة إضافية، والصور الرمزية النشطة للفيديو، وتعطيل الإعلانات.وجاء في بيان الشركة: "يمكن لمسؤولي المجموعات العامة الآن تمكين وضع إدخال التطبيق والتحقق من المشاركين المحتملين قبل السماح لهم باستخدامه. سيتم تضمين الطلب المقدم في القائمة التي يمكن للمسؤولين فقط رؤيتها".
https://arabic.sputniknews.com/20211005/مؤسس-تليغرام-70-مليون-مستخدم-انضموا-للتطبيق-بعد-تعطل-فيسبوك-1050350333.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا
"تلغرام" تطلق تطبيقا مدفوعا بميزات رائعة
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تجاوز عدد مستخدمي "تلغرام" 700 مليون مستخدم شهريا، بحسب ما أعلنت الشركة، في 19 يونيو/حزيران.
وقررت الشركة إطلاق تطبيق مدفوع يكلف نحو 8 دولارات شهريا، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحميله إلا من خلال متجر التطبيقات الخاص بالشركة.
يتيح الإصدار الجديد الوصول إلى ميزات إضافية، بما في ذلك تنزيل ملفات تصل إلى 4 غيغابايت، وتنزيل الملفات بأقصى سرعة، والتعرف على الرسائل الصوتية، وأدوات إدارة دردشة إضافية، والصور الرمزية النشطة للفيديو، وتعطيل الإعلانات.
وجاء في بيان الشركة
: "يمكن لمسؤولي المجموعات العامة الآن تمكين وضع إدخال التطبيق والتحقق من المشاركين المحتملين قبل السماح لهم باستخدامه. سيتم تضمين الطلب المقدم في القائمة التي يمكن للمسؤولين فقط رؤيتها".