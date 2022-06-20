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https://arabic.sputniknews.com/20220620/تلغرام-تطلق-تطبيقا-مدفوعا-بميزات-رائعة-1063891088.html
"تلغرام" تطلق تطبيقا مدفوعا بميزات رائعة
"تلغرام" تطلق تطبيقا مدفوعا بميزات رائعة
تجاوز عدد مستخدمي "تلغرام" 700 مليون مستخدم شهريا، بحسب ما أعلنت الشركة، في 19 يونيو/حزيران. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T07:01+0000
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وقررت الشركة إطلاق تطبيق مدفوع يكلف نحو 8 دولارات شهريا، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحميله إلا من خلال متجر التطبيقات الخاص بالشركة.يتيح الإصدار الجديد الوصول إلى ميزات إضافية، بما في ذلك تنزيل ملفات تصل إلى 4 غيغابايت، وتنزيل الملفات بأقصى سرعة، والتعرف على الرسائل الصوتية، وأدوات إدارة دردشة إضافية، والصور الرمزية النشطة للفيديو، وتعطيل الإعلانات.وجاء في بيان الشركة: "يمكن لمسؤولي المجموعات العامة الآن تمكين وضع إدخال التطبيق والتحقق من المشاركين المحتملين قبل السماح لهم باستخدامه. سيتم تضمين الطلب المقدم في القائمة التي يمكن للمسؤولين فقط رؤيتها".
https://arabic.sputniknews.com/20211005/مؤسس-تليغرام-70-مليون-مستخدم-انضموا-للتطبيق-بعد-تعطل-فيسبوك-1050350333.html
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"تلغرام" تطلق تطبيقا مدفوعا بميزات رائعة

07:01 GMT 20.06.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoتطبيق "تليغرام"
تطبيق تليغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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تجاوز عدد مستخدمي "تلغرام" 700 مليون مستخدم شهريا، بحسب ما أعلنت الشركة، في 19 يونيو/حزيران.
وقررت الشركة إطلاق تطبيق مدفوع يكلف نحو 8 دولارات شهريا، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحميله إلا من خلال متجر التطبيقات الخاص بالشركة.
يتيح الإصدار الجديد الوصول إلى ميزات إضافية، بما في ذلك تنزيل ملفات تصل إلى 4 غيغابايت، وتنزيل الملفات بأقصى سرعة، والتعرف على الرسائل الصوتية، وأدوات إدارة دردشة إضافية، والصور الرمزية النشطة للفيديو، وتعطيل الإعلانات.
وجاء في بيان الشركة: "يمكن لمسؤولي المجموعات العامة الآن تمكين وضع إدخال التطبيق والتحقق من المشاركين المحتملين قبل السماح لهم باستخدامه. سيتم تضمين الطلب المقدم في القائمة التي يمكن للمسؤولين فقط رؤيتها".
شعار تطبيق تليغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2021
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