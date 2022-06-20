https://arabic.sputniknews.com/20220620/خبير-اقتصادي-الولايات-المتحدة-بدأت-تفقد-القدرة-في-الهيمنة-على-العالم-1063922010.html
خبير اقتصادي: الولايات المتحدة بدأت تفقد القدرة في الهيمنة على العالم
خبير اقتصادي: الولايات المتحدة بدأت تفقد القدرة في الهيمنة على العالم
لم تستبعد وزيرة الخزانة الأمريكية، يوم أمس الأحد، وقوع "كارثة" الركود الاقتصادي، نتيجة التضخم المستمر. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T15:00+0000
2022-06-20T15:00+0000
2022-06-20T15:00+0000
راديو
أين الحقيقة؟
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خبير اقتصادي: الولايات المتحدة بدأت تفقد القدرة في الهيمنة على العالم
خبير اقتصادي: الولايات المتحدة بدأت تفقد القدرة في الهيمنة على العالم
وتخشى الأسواق من حدوث تداعيات سلبية نتيجة قرار الفيدرالي بشأن زيادة أسعار الفائدة بأعلى من التوقعات وبواقع 75 نقطة أساس، مع عدم استبعاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ خطوة مشابهة في الاجتماع المقبل.فهل دخل الاقتصاد الأمريكي في نفق مظلم؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور صفوان قصي:وأضاف قصيالتفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2022
ضياء حسون
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, أين الحقيقة؟, аудио
خبير اقتصادي: الولايات المتحدة بدأت تفقد القدرة في الهيمنة على العالم
تابعنا عبر
لم تستبعد وزيرة الخزانة الأمريكية، يوم أمس الأحد، وقوع "كارثة" الركود الاقتصادي، نتيجة التضخم المستمر.
وتخشى الأسواق من حدوث تداعيات سلبية نتيجة قرار الفيدرالي بشأن زيادة أسعار الفائدة بأعلى من التوقعات وبواقع 75 نقطة أساس، مع عدم استبعاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ خطوة مشابهة في الاجتماع المقبل.
فهل دخل الاقتصاد الأمريكي في نفق مظلم؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة
" على أثير راديو "سبوتنيك
"، الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور صفوان قصي:
"منذ 40 سنة لم تصل معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى هذا المستوى، وإجراءات الخزانة الأمريكية قد تؤدي إلى انخفاض معدلات الإنتاج ودخول الاقتصاد الأمريكي في منطقة الانكماش، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة تخفيض تكاليف الحصول على الطاقة عبر زيادة الضخ من دول منظمة أوبك وشركائها، من أجل خفض تكاليف الإنتاج وتعويض شركاتها الأرباح المفقودة، في ظل تأثير الأزمة الأوكرانية على الدول الغربية، كما أن الصين تقوم بتخزين النفط تفادياً لأي عقوبات أمريكية، فالولايات المتحدة استعجلت في فرض عقوبات على روسيا التي ردت بالمثل، مما بات المتضرر الأول في ذلك الاتحاد الأوروبي".
"المملكة السعودية ومنظمة أوبك وشركائها ملتزمون بالحفاظ على سعر برميل النفط بمعدلات تقترب من الـ 100 دولار فما فوق، ولا أعتقد أن المملكة ستستجيب لمطالب الولايات المتحدة، بعدما تخلت الأخيرة عن المملكة في حرب اليمن، فالرياض تتجه اليوم إلى خلق نوع من التوازن في علاقاتها مع الصين وروسيا، حيث بدأت الولايات المتحدة تفقد القدرة في الهيمنة على العالم، إذ أصبحنا نقف اليوم على إدارة جديدة للعالم وبأقطاب متعددة، خصوصاً وأن جائحة كورونا أثبتت أن الغرب يتخلى عن شركائه في حالة انخفاض الأسعار، فمثلا فقدت دول الخليج ما لا يقل عن 320 مليار دولار منذ العام 2014 لغاية العام 2021، ولا تستطيع هذه الدول اليوم بيع برميل النفط بأقل من 100 دولار".
التفاصيل في الملف الصوتي...