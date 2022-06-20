https://arabic.sputniknews.com/20220620/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يعلق-على-مذبحة-تاريخية-في-بلاده-1063898557.html

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلق على مذبحة تاريخية في بلاده

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلق على مذبحة تاريخية في بلاده

علق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على مقتل أكثر من 200 شخص في منطقة أوروميا في إثيوبيا، معظمهم من عرقية الأمهرة. 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T09:50+0000

2022-06-20T09:50+0000

2022-06-20T09:50+0000

أخبار إثيوبيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/17/1061523267_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_85e5fbaf569992c8921f4d69138553f5.jpg

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء أن الحادثة التي وقعت، يوم السبت، هي واحدة من أكثر الهجمات دموية في الذاكرة الحديثة لإثيوبيا، مع استمرار التوترات العرقية في ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.وكتب آبي أحمد عبر "تويتر"، اليوم الاثنين، أن "الهجمات على المدنيين الأبرياء وتدمير سبل عيشهم من قبل القوات غير الشرعية وغير النظامية أمر غير مقبول".وشدد على أنه "لا يوجد أي تسامح مطلقا مع الأعمال المروعة التي أودت بحياة الأشخاص مؤخرا في منطقتي بني شنقول وأوروميا من قبل عناصر هدفها الرئيسي هو ترويع المجتمعات".كما أشار رئيس وزراء إثيوبيا في تغريداته إلى أن "استعادة السلام والأمن في المجتمعات المتضررة تظل أولوية رئيسية لحكومته".وقال عبد السيد طاهر، وهو أحد سكان مقطاة جيمبي في تصريحات لـ"أسوشيتد برس"، أنه أحصيت 230 جثة، مضيفا أنه أن يكون هذا هو الهجوم الأكثر دموية الذي شهدناه ضد المدنيين في حياتنا''.وقال شاهد آخر، ذكر اسمه الأول فقط، "شامبل"، خوفا على سلامته الشخصية، إن "مجتمع الأمهرة المحلي يسعى الآن بشكل يائس إلى الانتقال إلى مكان آخر، قبل حدوث جولة أخرى من القتل الجماعي''.وألقى الشاهدان باللوم على جيش تحرير أورومو في الهجمات التي وقعت مؤخرا.في المقابل، ألقت حكومة إقليم أوروميا باللوم على جيش تحرير السودان، قائلة إن المتمردين هاجموا بعد أن عجزوا عن مقاومة العمليات التي شنتها قوات الأمن الفيدرالية''.ونفى المتحدث باسم مكتب جيش تحرير أورومو، أوداء طربي، هذه المزاعم.وتشهد إثيوبيا توترات عرقية واسعة النطاق في عدة مناطق، معظمها بسبب المظالم التاريخية والتوترات السياسية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إثيوبيا, العالم