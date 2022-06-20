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https://arabic.sputniknews.com/20220620/سياسيون-غربيون-يوافقون-بوتين-الرأي-حول-العقوبات-1063900296.html
سياسيون غربيون يوافقون بوتين الرأي حول العقوبات
سياسيون غربيون يوافقون بوتين الرأي حول العقوبات
لقي ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن العقوبات الغربية تأييدا في الغرب. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T10:17+0000
2022-06-20T10:17+0000
روسيا
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ووصف بوتين في كلمته أمام المشاركين في اجتماع منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العقوبات الغربية ضد بلاده بالمتهورة وغير المدروسة، وقال إن الحرب الاقتصادية التي أعلنها الغرب لم تلحق أي ضرر بروسيا، ولكنها كبدت أوروبا وأمريكا خسائر كبيرة.ويوافق بعض السياسيين الغربيين بوتين الرأي وإن لم يعلنوا موافقتهم على الملأ، وقفا لـ"ناشوينال إنترست".وقد أفادت مصادر إعلامية غربية بأن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يعبرون في الأحاديث الخاصة عن قلقهم حيال العقوبات ضد موسكو، مشيرين إلى أن العقوبات لا تحقق أهدافها، وتعطي دفعا للتضخم المالي في الولايات المتحدة وتضرّ بالأمن الغذائي العالمي.وفرضت الدول الغربية المزيد من العقوبات على روسيا بعدما بدأت الأخيرة عمليتها العسكرية في دونباس لحماية السكان هناك من جرائم يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014. وقال بوتين إن الهدف الرئيسي من الحرب الاقتصادية التي يشنها الغرب على روسيا هو تدهور أحوال الملايين المعيشية.
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روسيا

سياسيون غربيون يوافقون بوتين الرأي حول العقوبات

10:17 GMT 20.06.2022
© Sputnik . Павел Бедняков / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© Sputnik . Павел Бедняков
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لقي ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن العقوبات الغربية تأييدا في الغرب.
ووصف بوتين في كلمته أمام المشاركين في اجتماع منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العقوبات الغربية ضد بلاده بالمتهورة وغير المدروسة، وقال إن الحرب الاقتصادية التي أعلنها الغرب لم تلحق أي ضرر بروسيا، ولكنها كبدت أوروبا وأمريكا خسائر كبيرة.
ويوافق بعض السياسيين الغربيين بوتين الرأي وإن لم يعلنوا موافقتهم على الملأ، وقفا لـ"ناشوينال إنترست".
وقد أفادت مصادر إعلامية غربية بأن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يعبرون في الأحاديث الخاصة عن قلقهم حيال العقوبات ضد موسكو، مشيرين إلى أن العقوبات لا تحقق أهدافها، وتعطي دفعا للتضخم المالي في الولايات المتحدة وتضرّ بالأمن الغذائي العالمي.
وفرضت الدول الغربية المزيد من العقوبات على روسيا بعدما بدأت الأخيرة عمليتها العسكرية في دونباس لحماية السكان هناك من جرائم يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014. وقال بوتين إن الهدف الرئيسي من الحرب الاقتصادية التي يشنها الغرب على روسيا هو تدهور أحوال الملايين المعيشية.
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