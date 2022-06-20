https://arabic.sputniknews.com/20220620/شركة-طيران-أرمينية-تفتح-خطا-جويا-بين-يريفان-وبيروت-1063895016.html
شركة طيران أرمينية تفتح خطا جويا بين يريفان وبيروت
شركة طيران أرمينية تفتح خطا جويا بين يريفان وبيروت
أعلنت شركة الطيران الأرمينية "فلاي ون أرمينيا" عن فتح خط جوي مباشر بين العاصمة يريفان وبيروت، وذلك ابتداءً من 20 يونيو/ حزيران. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T08:39+0000
2022-06-20T08:39+0000
2022-06-20T08:40+0000
العالم
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وأصدرت شركة الطيران الأرمينية بيانا جاء فيه: "سيتم تشغيل الرحلات من مطار زفارتنوتس الدولي في يريفان إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مرتين في الأسبوع - يومي الاثنين والخميس".وفي السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الأرمينية، آرام أنانيان، أن الرحلات الجوية المباشرة إلى العاصمة اللبنانية ستساعد على زيادة التواصل بين الشعبين الصديقين وجعل السفر ميسور التكلفة للسياح ورجال الأعمال وممثلي الجالية الأرمنية.وحصلت فلاي ون أرمينيا على شهادة المشغل الجوي في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وتقوم بتشغيل رحلات إلى عدة وجهات ومنها إلى موسكو وباريس وليون وتبليسي وإسطنبول وسوتشي.
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العالم
شركة طيران أرمينية تفتح خطا جويا بين يريفان وبيروت
08:39 GMT 20.06.2022 (تم التحديث: 08:40 GMT 20.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت شركة الطيران الأرمينية "فلاي ون أرمينيا" عن فتح خط جوي مباشر بين العاصمة يريفان وبيروت، وذلك ابتداءً من 20 يونيو/ حزيران.
وأصدرت شركة الطيران الأرمينية
بيانا جاء فيه: "سيتم تشغيل الرحلات من مطار زفارتنوتس الدولي في يريفان إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مرتين في الأسبوع - يومي الاثنين والخميس".
وفي السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الأرمينية، آرام أنانيان، أن الرحلات الجوية المباشرة إلى العاصمة اللبنانية ستساعد على زيادة التواصل بين الشعبين الصديقين وجعل السفر ميسور التكلفة للسياح ورجال الأعمال وممثلي الجالية الأرمنية.
وحصلت فلاي ون أرمينيا على شهادة المشغل الجوي في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وتقوم بتشغيل رحلات إلى عدة وجهات ومنها إلى موسكو وباريس وليون وتبليسي وإسطنبول وسوتشي.