عربي
الدفاع الروسية: صواريخ "أونيكس" تستهدف مطار أرتسيز في أوديسا وتدمر مراكز تحكم الطائرات المسيرة
https://arabic.sputniknews.com/20220620/شركة-طيران-أرمينية-تفتح-خطا-جويا-بين-يريفان-وبيروت-1063895016.html
شركة طيران أرمينية تفتح خطا جويا بين يريفان وبيروت
شركة طيران أرمينية تفتح خطا جويا بين يريفان وبيروت
أعلنت شركة الطيران الأرمينية "فلاي ون أرمينيا" عن فتح خط جوي مباشر بين العاصمة يريفان وبيروت، وذلك ابتداءً من 20 يونيو/ حزيران. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T08:39+0000
2022-06-20T08:40+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103514/26/1035142679_0:103:2304:1399_1920x0_80_0_0_4565889483a03a32c7c19a4bd326fdbc.jpg
وأصدرت شركة الطيران الأرمينية بيانا جاء فيه: "سيتم تشغيل الرحلات من مطار زفارتنوتس الدولي في يريفان إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مرتين في الأسبوع - يومي الاثنين والخميس".وفي السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الأرمينية، آرام أنانيان، أن الرحلات الجوية المباشرة إلى العاصمة اللبنانية ستساعد على زيادة التواصل بين الشعبين الصديقين وجعل السفر ميسور التكلفة للسياح ورجال الأعمال وممثلي الجالية الأرمنية.وحصلت فلاي ون أرمينيا على شهادة المشغل الجوي في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وتقوم بتشغيل رحلات إلى عدة وجهات ومنها إلى موسكو وباريس وليون وتبليسي وإسطنبول وسوتشي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103514/26/1035142679_0:0:1952:1464_1920x0_80_0_0_9509feb91f6b46e976395c1cffec9497.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

شركة طيران أرمينية تفتح خطا جويا بين يريفان وبيروت

08:39 GMT 20.06.2022 (تم التحديث: 08:40 GMT 20.06.2022)
© AFP 2022 / Joseph Eidمطار بيروت الدولي على أطراف المدينة
مطار بيروت الدولي على أطراف المدينة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AFP 2022 / Joseph Eid
تابعنا عبرTelegram
أعلنت شركة الطيران الأرمينية "فلاي ون أرمينيا" عن فتح خط جوي مباشر بين العاصمة يريفان وبيروت، وذلك ابتداءً من 20 يونيو/ حزيران.
وأصدرت شركة الطيران الأرمينية بيانا جاء فيه: "سيتم تشغيل الرحلات من مطار زفارتنوتس الدولي في يريفان إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مرتين في الأسبوع - يومي الاثنين والخميس".
وفي السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الأرمينية، آرام أنانيان، أن الرحلات الجوية المباشرة إلى العاصمة اللبنانية ستساعد على زيادة التواصل بين الشعبين الصديقين وجعل السفر ميسور التكلفة للسياح ورجال الأعمال وممثلي الجالية الأرمنية.
وحصلت فلاي ون أرمينيا على شهادة المشغل الجوي في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وتقوم بتشغيل رحلات إلى عدة وجهات ومنها إلى موسكو وباريس وليون وتبليسي وإسطنبول وسوتشي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ми-24 ВКС РФ в небе над Армянском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала