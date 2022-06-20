https://arabic.sputniknews.com/20220620/فنلندا-تعلن-فتح-حدودها-أمام-السياح-1063913504.html
فنلندا تعلن فتح حدودها أمام السياح
فنلندا تعلن فتح حدودها أمام السياح
أعلنت وزارة الداخلية الفنلندية، اليوم الاثنين، أن فنلندا لن تمدد قيود كوفيد- 19 على حركة المواطنين عبر الحدود اعتبارا من 30 يونيو/حزيران، وبالتالي ستتم إعادة... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T13:18+0000
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2022-06-20T13:18+0000
العالم
فنلندا
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هلسنكي - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الداخلية الفنلندية: "تنتهي قيود الدخول من حدود فنلندا الخارجية المتعلقة بوباء فيروس كورونا في 30 يونيو. هذا يعني أن المسافرين من الدول الثالثة الذين يصلون إلى فنلندا لم يعودوا مطالبين بالحصول على التطعيم أو شهادات اختبار كوفيد-19، ولا أن يجروا اختبارا لفيروس كورونا عند المعابر الحدودية. خلصت السلطات الصحية إلى أنه لم يعد هناك أي مبرر طبي للقيود على الحدود الخارجية".ولا يزال يتعين على المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن حمل وثائق سفرهم العادية، أي جواز السفر والتأشيرة إذا لزم الأمر.وأَضاف البيان: "ومن المتوقع أن يؤدي رفع القيود إلى زيادة حركة المرور من دول ثالثة. على سبيل المثال، قد تزداد حركة المرور على الحدود الشرقية (الروسية). فيما يتأثر حجم حركة المرور، من بين أمور أخرى، برغبة الروس في السفر وعدد التأشيرات الصالحة".
https://arabic.sputniknews.com/20220620/ألمانيا-تقلل-توقعاتها-بشأن-انضمام-فنلندا-والسويد-للناتو-1063903800.html
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العالم, فنلندا
فنلندا تعلن فتح حدودها أمام السياح
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أعلنت وزارة الداخلية الفنلندية، اليوم الاثنين، أن فنلندا لن تمدد قيود كوفيد- 19 على حركة المواطنين عبر الحدود اعتبارا من 30 يونيو/حزيران، وبالتالي ستتم إعادة فتح الحدود للسياحة مع روسيا.
هلسنكي - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الداخلية الفنلندية: "تنتهي قيود الدخول من حدود فنلندا الخارجية المتعلقة بوباء فيروس كورونا في 30 يونيو. هذا يعني أن المسافرين من الدول الثالثة الذين يصلون إلى فنلندا لم يعودوا مطالبين بالحصول على التطعيم أو شهادات اختبار كوفيد-19، ولا أن يجروا اختبارا لفيروس كورونا عند المعابر الحدودية. خلصت السلطات الصحية إلى أنه لم يعد هناك أي مبرر طبي للقيود على الحدود الخارجية".
ولا يزال يتعين على المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن حمل وثائق سفرهم العادية، أي جواز السفر والتأشيرة إذا لزم الأمر.
وأَضاف البيان: "ومن المتوقع أن يؤدي رفع القيود إلى زيادة حركة المرور من دول ثالثة. على سبيل المثال، قد تزداد حركة المرور على الحدود الشرقية (الروسية). فيما يتأثر حجم حركة المرور، من بين أمور أخرى، برغبة الروس في السفر وعدد التأشيرات الصالحة".