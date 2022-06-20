https://arabic.sputniknews.com/20220620/هل-يمكن-استخدام-حذاء-الجري-للمشي-1063903043.html

هل يمكن استخدام حذاء الجري للمشي... خبير يوضح

هل يمكن استخدام حذاء الجري للمشي... خبير يوضح

إذا كان بإمكان خزانة ملابس مصمم الأزياء في وقت سابق أن تتباهى بعشرات الأزواج من الصنادل والأحذية ذات الكعب العالي، فقد حلت الآن الأحذية الرياضية مكانها، مع... 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T11:05+0000

2022-06-20T11:05+0000

2022-06-20T11:07+0000

العالم

الصحة

حذاء

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وبحسب موقع "livescience"، حتى وقت قريب، كانت تستخدم تلك الأحذية فقط في صالة الألعاب الرياضية، والآن يمكن العثور على أحذية رياضية في كل مكان، في المكاتب والمسارح والتسوق والمتاحف.وعن نوعية الأحذية المناسبة، قال اختصاصي تقويم العظام الرياضي مات هارت: "ربما يمكننا الجري بشكل أسرع في أحذية الجري الرياضية، فهي تتمتع بالعديد من الميزات الميكانيكية الحيوية التي تقلل من الحمل على القدم"، ومع ذلك، فإن الجري والمشي نوعان مختلفان من الحركة.وهنا يوضح هارت أنه "أثناء المشي، تظل قدم واحدة دائما على الأرض، وعند الجري، هناك لحظات تكون فيها كلتا القدمين في الهواء، لذلك، لا يكون زوج الأحذية الرياضية القديم مناسبا دائما للارتداء اليومي.وعلى الرغم من أن الجري يضع الكثير من الضغط على العضلات، وخاصة عضلة النعل (الموجودة في الجزء الخلفي من الساقين) والورك والركبة الباسطة، فإن معظم العضلات تعمل بالطريقة نفسها تقريبا. ومع ذلك، فإن أحذية الرياضة المخصصة للجري لها العديد من المزايا: ميزات داعمة، ارتفاعات مختلفة على طول النعل – ما قد يقلل من تكرار آلام الركبة إلى 0 إلى 4 ملم، أو ألم الكاحل (من 10 إلى 12 ملم).ويقول مات هارت: "التوسيد في أحذية الجري أفضل أيضا لأنه يمتص الصدمات من الأحمال ذات التأثير العالي بشكل ملحوظ مقارنة بأحذية المشي العادية، لذا فمن المرجح أن يستمر الحذاء لفترة أطول".وخلصت دراسة عن الاختلافات في وظيفة العضلات أثناء المشي والجري نُشرت في مجلة "الميكانيكا الحيوية"، إلى أن "أحذية الجري الجيدة يمكنها، في معظم الحالات، تلبية الاحتياجات الميكانيكية الحيوية للمشي"، لكن المخاطر لا تزال موجودة، وأهمها أحذية رياضية قديمة مع حشوة "جافة"، لذلك يفضل اختيار الأحذية الجديدة.ولمعرفة ما إذا كانت حشوة الحذاء لم تعد قابلة للاستخدام، يمكن سحب النعل والضغط داخل الحذاء باستخدام الإبهام فإذا كانت الحشوة مرنة ولا تستسلم للضغط، هذا يعني أنه يمكن ارتداء الحذاء، في حين إذا ظهرت علامات الإصبع، ولم أن تمتلئ مساحة الضغط، فلا يجب استخدام هذا الزوج من الأحذية.ويحذر هارت من أنه في الأحذية اللينة، يصبح الكاحل أكثر صلابة، ويزداد الحمل عند المشي، مما قد يؤثر سلبا على المفاصل. كما من المهم أيضا اختيار المقاس المناسب للأحذية، حيث يجب أن يكون هناك مساحة تكفي لإراحة القدم في حال تورمها.وعند اختيار الأحذية الرياضية، يجب اختيار الحذاء المناسب بحسب الأرضية، فأحذية الركض تعد مناسبة للرصيف، ولكن بالنسبة للمشي في الحديقة، ستعمل أحذية الرحلات في الغابة بشكل أفضل، حيث سيوفر نعلها إحكاما أفضل على السطح ويقلل من مخاطر الانزلاق والسقوط.

https://arabic.sputniknews.com/20220618/كيف-يؤثر-تناول-الطعام-ليلا-على-الصحة-1063804886.html

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العالم, الصحة, حذاء