https://arabic.sputniknews.com/20220620/-سويسرا-تكشف-عن-أسباب-عدم-ملاءمة-عضوية-أوكرانيا-في-الاتحاد-الأوروبي-1063891524.html
سويسرا تكشف عن أسباب عدم ملاءمة عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي
سويسرا تكشف عن أسباب عدم ملاءمة عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي
كشفت وسائل إعلام سويسرية أن قبول المفوضية الأوروبية أوكرانيا بصفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتمية، لكن كييف ستواجه عقبات صعبة ومستحيلة للحصول على... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T07:16+0000
2022-06-20T07:16+0000
2022-06-20T07:16+0000
العالم
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وذكرت قناة SRF السويسرية في تقرير لها، أن "انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يعد حاليًا مهمة مستحيلة بالنسبة للاتحاد الأوروبي".وبحسب التقرير، فإن مستوى الفساد في أوكرانيا الذي يعد مرتفعا ويشكل مشكلة أساسية في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.واعتبر التقرير أن الكثير من الدول الأوروبية يراودها الشك بشأن احتمال انضمام أوكرانيا ولديها ملاحظات على ذلك، وبينها البرتغال التي تعتبر أن كييف تواجه عواقب عدة أبرزها أنها ضعيفة اقتصاديا.كما تعرب هولندا عن قلقها بشأن المشاكل المتعلقة بتفيذ القانون والمستويات المرتفعة للفساد في أوكرانيا في السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى خشية عدد من الدول الأوروبية من الدعم الزراعي السخي من ميزانية الاتحاد الأوروبي، لأن عضوية هذه الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية ستقلب كل شيء رأسًا على عقب ماليا. وخلص التقرير إلى استنتاج مفاده أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أصبح الآن غير واقعي، ويعتقد أن مصير دول غرب البلقان التي ظلت جالسة في الفناء الخلفي للاتحاد الأوروبي منذ 20 عامًا قد يتكرر بالنسبة لكييف.
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سبوتنيك عربي
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العالم
سويسرا تكشف عن أسباب عدم ملاءمة عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي
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كشفت وسائل إعلام سويسرية أن قبول المفوضية الأوروبية أوكرانيا بصفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتمية، لكن كييف ستواجه عقبات صعبة ومستحيلة للحصول على العضوية الكاملة.
وذكرت قناة SRF السويسرية
في تقرير لها، أن "انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يعد حاليًا مهمة مستحيلة بالنسبة للاتحاد الأوروبي".
وبحسب التقرير، فإن مستوى الفساد في أوكرانيا الذي يعد مرتفعا ويشكل مشكلة أساسية في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
واعتبر التقرير أن الكثير من الدول الأوروبية يراودها الشك بشأن احتمال انضمام أوكرانيا ولديها ملاحظات على ذلك، وبينها البرتغال التي تعتبر أن كييف تواجه عواقب عدة أبرزها أنها ضعيفة اقتصاديا.
كما تعرب هولندا عن قلقها بشأن المشاكل المتعلقة بتفيذ القانون والمستويات المرتفعة للفساد في أوكرانيا في السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى خشية عدد من الدول الأوروبية من الدعم الزراعي السخي من ميزانية الاتحاد الأوروبي، لأن عضوية هذه الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية ستقلب كل شيء رأسًا على عقب ماليا.
وخلص التقرير إلى استنتاج مفاده أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أصبح الآن غير واقعي، ويعتقد أن مصير دول غرب البلقان التي ظلت جالسة في الفناء الخلفي للاتحاد الأوروبي منذ 20 عامًا قد يتكرر بالنسبة لكييف.