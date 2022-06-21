https://arabic.sputniknews.com/20220621/أردوغان-يشدد-لجونسون-على-أهمية-تنظيم-تصدير-الحبوب-من-أوكرانيا-1063991764.html

أردوغان يشدد لجونسون على أهمية تنظيم تصدير الحبوب من أوكرانيا

أردوغان يشدد لجونسون على أهمية تنظيم تصدير الحبوب من أوكرانيا

شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، على الحاجة إلى تنظيم تصدير الحبوب الأوكرانية. 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T13:44+0000

2022-06-21T13:44+0000

2022-06-21T13:44+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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وناقش الطرفان في محادثة هاتفية بينهما "القضايا الإقليمية، بما في ذلك العلاقات التركية البريطانية، وخاصة التعاون في صناعة الدفاع، وكذلك الأزمة الأوكرانية"، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.وتابع البيان التركي، أن "أردوغان أشار إلى ضرورة إيجاد حل يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية".وأعلنت الأمم المتحدة في عدة مناسبات أن هناك خطر حدوث أزمة غذائية، بسبب نقص الحبوب من أوكرانيا.وتتهم كييف وحلفاؤها روسيا بمنع تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية مع قواتها البحرية.وترفض موسكو تلك الاتهامات، إذ صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، في نهاية شهر مايو/ أيار الماضي أن الصادرات البحرية من الحبوب من أوكرانيا مشلولة، بسبب حقيقة أن قوات كييف قامت بتلغيم موانئ البلاد.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220518/مصدر-أوكرانيا-تصدر-القمح-إلى-أوروبا-رغم-خطر-نقص-الحبوب-لديها-1062373460.html

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