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https://arabic.sputniknews.com/20220621/الإمارات-تنشئ-ميناء-جديدا-في-السودان-1063954688.html
الإمارات تنشئ ميناء جديدا في السودان
الإمارات تنشئ ميناء جديدا في السودان
أعلنت إحدى الشركات الإماراتية، أنها بصدد بناء ميناء جديدا في السودان. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T08:44+0000
2022-06-21T08:44+0000
أخبار السودان اليوم
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وقال رئيس الشركة الإماراتية "دال" إن الإمارات ستبني الميناء الجديد على ساحل البحر الأحمر في السودان في إطار حزمة استثمارية تتضمن إنشاء منطقة للتجارة الحرة بقيمة 6 مليارات دولار.، حسب قناة "I24".ومن ضمن المشروع الاقتصادي وديعة إماراتية في البنك المركزي 300 مليون دولار.وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، جبريل إبراهيم محمد، إن "السودان وقع مذكرة تفاهم مع الإمارات بشأن ميناء جديد ومشروع زراعي."وذكر أن "الميناء الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، سيكون قادرا على التعامل مع كل أنواع السلع ومنافسة الميناء الرئيسي في البلاد بورتسودان".
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أخبار السودان اليوم

الإمارات تنشئ ميناء جديدا في السودان

08:44 GMT 21.06.2022
© AP Photo / Hassan Ammarعلم دولة الإمارات العربية المتحدة
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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أعلنت إحدى الشركات الإماراتية، أنها بصدد بناء ميناء جديدا في السودان.
وقال رئيس الشركة الإماراتية "دال" إن الإمارات ستبني الميناء الجديد على ساحل البحر الأحمر في السودان في إطار حزمة استثمارية تتضمن إنشاء منطقة للتجارة الحرة بقيمة 6 مليارات دولار.، حسب قناة "I24".
ومن ضمن المشروع الاقتصادي وديعة إماراتية في البنك المركزي 300 مليون دولار.
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، جبريل إبراهيم محمد، إن "السودان وقع مذكرة تفاهم مع الإمارات بشأن ميناء جديد ومشروع زراعي."وذكر أن "الميناء الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، سيكون قادرا على التعامل مع كل أنواع السلع ومنافسة الميناء الرئيسي في البلاد بورتسودان".
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