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https://arabic.sputniknews.com/20220621/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-منح-أوكرانيا-صفة-مرشح-لعضوية-المنظمة-1063944606.html
الاتحاد الأوروبي يعتزم منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية المنظمة
الاتحاد الأوروبي يعتزم منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية المنظمة
أعلنت الدول الأوروبية، اليوم الثلاثاء، اعتزامها منح أوكرانيا صفة مرشح للعضوية في الاتحاد هذا الأسبوع. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T05:55+0000
2022-06-21T05:55+0000
العالم
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وذكرت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن جميع الدول الأوروبية لم تعارض هذا القرار خلال الاجتماع الذي جرى الاثنين.وأشارت الوكالة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم الاقتراحات حول منح أوكرانيا صفة المرشح للعضوية بشكل كتابي.وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد تقدم قبل ذلك، بطلب لحصول بلاده على عضوية الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار الماضي، معتبراً أن أوكرانيا لها الحق في الانضمام.
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العالم

الاتحاد الأوروبي يعتزم منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية المنظمة

05:55 GMT 21.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعلنت الدول الأوروبية، اليوم الثلاثاء، اعتزامها منح أوكرانيا صفة مرشح للعضوية في الاتحاد هذا الأسبوع.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن جميع الدول الأوروبية لم تعارض هذا القرار خلال الاجتماع الذي جرى الاثنين.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم الاقتراحات حول منح أوكرانيا صفة المرشح للعضوية بشكل كتابي.

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد تقدم قبل ذلك، بطلب لحصول بلاده على عضوية الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار الماضي، معتبراً أن أوكرانيا لها الحق في الانضمام.
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