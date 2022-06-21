https://arabic.sputniknews.com/20220621/زيلينسكي-مطلوب-5-مليارات-دولار-في-الشهر-1063946143.html
زيلينسكي: مطلوب 5 مليارات دولار في الشهر
زيلينسكي: مطلوب 5 مليارات دولار في الشهر
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حاجة بلاده إلى خمسة مليارات دولار كمساعدة مالية شهرية. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T06:48+0000
2022-06-21T06:48+0000
2022-06-21T06:48+0000
أخبار أوكرانيا
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وهذا المبلغ مطلوب لدعم "نظامنا الاقتصادي الذي لا يعمل نصفه الآن" وفقا لما قاله زيلينسكي في رسالة فيديو وجهها إلى الغرب في 20 يونيو/حزيران.وأشار زيلينسكي إلى أنه ما من بلد يستطيع العيش في وضع كهذا إلا إذا حصل على مساعدة مالية.وقدّر زيلينسكي المساعدة المالية التي تحتاج إليها بلاده حاليا بحوالي 5 مليارات دولار في الشهر.وأضاف أن هذا المبلغ مطلوب لتمويل عجز الموازنة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي: مطلوب 5 مليارات دولار في الشهر
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حاجة بلاده إلى خمسة مليارات دولار كمساعدة مالية شهرية.
وهذا المبلغ مطلوب لدعم "نظامنا الاقتصادي الذي لا يعمل نصفه الآن" وفقا لما قاله
زيلينسكي في رسالة فيديو وجهها إلى الغرب في 20 يونيو/حزيران.
وأشار زيلينسكي إلى أنه ما من بلد يستطيع العيش في وضع كهذا إلا إذا حصل على مساعدة مالية.
وقدّر زيلينسكي المساعدة المالية التي تحتاج إليها بلاده حاليا بحوالي 5 مليارات دولار في الشهر.
وأضاف أن هذا المبلغ مطلوب لتمويل عجز الموازنة.