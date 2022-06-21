عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220621/زيلينسكي-مطلوب-5-مليارات-دولار-في-الشهر-1063946143.html
زيلينسكي: مطلوب 5 مليارات دولار في الشهر
زيلينسكي: مطلوب 5 مليارات دولار في الشهر
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حاجة بلاده إلى خمسة مليارات دولار كمساعدة مالية شهرية. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T06:48+0000
2022-06-21T06:48+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061860175_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c2469c8d969e23d1e3dbe910426963e.jpg
وهذا المبلغ مطلوب لدعم "نظامنا الاقتصادي الذي لا يعمل نصفه الآن" وفقا لما قاله زيلينسكي في رسالة فيديو وجهها إلى الغرب في 20 يونيو/حزيران.وأشار زيلينسكي إلى أنه ما من بلد يستطيع العيش في وضع كهذا إلا إذا حصل على مساعدة مالية.وقدّر زيلينسكي المساعدة المالية التي تحتاج إليها بلاده حاليا بحوالي 5 مليارات دولار في الشهر.وأضاف أن هذا المبلغ مطلوب لتمويل عجز الموازنة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061860175_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_edad20b3f56a3ff8dab3a6d0a10ae54b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

زيلينسكي: مطلوب 5 مليارات دولار في الشهر

06:48 GMT 21.06.2022
© Sputnik . Стрингер / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني زيلينسكي
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Sputnik . Стрингер
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حاجة بلاده إلى خمسة مليارات دولار كمساعدة مالية شهرية.
وهذا المبلغ مطلوب لدعم "نظامنا الاقتصادي الذي لا يعمل نصفه الآن" وفقا لما قاله زيلينسكي في رسالة فيديو وجهها إلى الغرب في 20 يونيو/حزيران.
وأشار زيلينسكي إلى أنه ما من بلد يستطيع العيش في وضع كهذا إلا إذا حصل على مساعدة مالية.
وقدّر زيلينسكي المساعدة المالية التي تحتاج إليها بلاده حاليا بحوالي 5 مليارات دولار في الشهر.
وأضاف أن هذا المبلغ مطلوب لتمويل عجز الموازنة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала