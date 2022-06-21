https://arabic.sputniknews.com/20220621/سويسرا-تستورد-3-أطنان-من-الذهب-الروسي-لأول-مرة-منذ-شهر-فبراير-1064008840.html

سويسرا تستورد 3 أطنان من الذهب الروسي لأول مرة منذ شهر فبراير

سويسرا تستورد 3 أطنان من الذهب الروسي لأول مرة منذ شهر فبراير

أكدت وسائل إعلام غربية قيام سويسرا باستيراد 3 أطنان من الذهب الروسي، لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس. 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T18:38+0000

2022-06-21T18:38+0000

2022-06-21T18:38+0000

اقتصاد

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101364/87/1013648723_0:0:3369:1896_1920x0_80_0_0_ab6b85ecda809f8b80586f01d56f408b.jpg

وأشارت المصادر إلى أن سويسرا استوردت الذهب من روسيا للمرة الأولى، الأمر الذي اعتبر غزو أوكرانيا.وبحسب "بلومبرغ"، فقد تم شحن أكثر من 3 أطنان من الذهب إلى سويسرا من روسيا في شهر مايو/أيار، وفقًا لبيانات من إدارة الجمارك الفيدرالية السويسرية. هذه هي أول شحنة بين البلدين منذ فبراير/شباط الماضي.واعتبرت صحيفة "بلومبرغ" في تقريرها المنشور اليوم، أن هذه الشحنة تمثل تغيرا في مفهوم محاربة السبائك الروسية، التي اعتبرت من "المحرمات" بعد الأزمة الأوكرانية.ونوه التقرير إلى أنه تم تسجيل كل الذهب تقريبا من قبل الجمارك على أنه للتكرير أو للمعالجة مرة أخرى، مما يشير إلى أن إحدى مصافي البلاد استولت عليه".ونوه التقرير إلى أن بعض شركات التكرير امتنعت عن شراء الذهب، فيما أشارت أخرى إلى أن المعادن تم سكها قبل الحرب، ولا تزال قابلة للتداول في الأسواق الغربية.وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول العالم هذا الخبر، معتبرين أن الغرب يحاول جاهدا، بين الفينة والأخرى، إيجاد طرق لتجنب العقوبات المفروضة ضد روسيا والالتفاف عليها.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, العالم