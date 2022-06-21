https://arabic.sputniknews.com/20220621/سويسرا-تستورد-3-أطنان-من-الذهب-الروسي-لأول-مرة-منذ-شهر-فبراير-1064008840.html
سويسرا تستورد 3 أطنان من الذهب الروسي لأول مرة منذ شهر فبراير
سويسرا تستورد 3 أطنان من الذهب الروسي لأول مرة منذ شهر فبراير
أكدت وسائل إعلام غربية قيام سويسرا باستيراد 3 أطنان من الذهب الروسي، لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T18:38+0000
2022-06-21T18:38+0000
2022-06-21T18:38+0000
اقتصاد
العالم
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وأشارت المصادر إلى أن سويسرا استوردت الذهب من روسيا للمرة الأولى، الأمر الذي اعتبر غزو أوكرانيا.وبحسب "بلومبرغ"، فقد تم شحن أكثر من 3 أطنان من الذهب إلى سويسرا من روسيا في شهر مايو/أيار، وفقًا لبيانات من إدارة الجمارك الفيدرالية السويسرية. هذه هي أول شحنة بين البلدين منذ فبراير/شباط الماضي.واعتبرت صحيفة "بلومبرغ" في تقريرها المنشور اليوم، أن هذه الشحنة تمثل تغيرا في مفهوم محاربة السبائك الروسية، التي اعتبرت من "المحرمات" بعد الأزمة الأوكرانية.ونوه التقرير إلى أنه تم تسجيل كل الذهب تقريبا من قبل الجمارك على أنه للتكرير أو للمعالجة مرة أخرى، مما يشير إلى أن إحدى مصافي البلاد استولت عليه".ونوه التقرير إلى أن بعض شركات التكرير امتنعت عن شراء الذهب، فيما أشارت أخرى إلى أن المعادن تم سكها قبل الحرب، ولا تزال قابلة للتداول في الأسواق الغربية.وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول العالم هذا الخبر، معتبرين أن الغرب يحاول جاهدا، بين الفينة والأخرى، إيجاد طرق لتجنب العقوبات المفروضة ضد روسيا والالتفاف عليها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم
سويسرا تستورد 3 أطنان من الذهب الروسي لأول مرة منذ شهر فبراير
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أكدت وسائل إعلام غربية قيام سويسرا باستيراد 3 أطنان من الذهب الروسي، لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس.
وأشارت المصادر إلى أن سويسرا استوردت الذهب من روسيا للمرة الأولى، الأمر الذي اعتبر غزو أوكرانيا.
وبحسب "بلومبرغ"، فقد تم شحن أكثر من 3 أطنان من الذهب إلى سويسرا من روسيا في شهر مايو/أيار، وفقًا لبيانات من إدارة الجمارك الفيدرالية السويسرية. هذه هي أول شحنة بين البلدين منذ فبراير/شباط الماضي.
واعتبرت صحيفة "بلومبرغ" في تقريرها
المنشور اليوم، أن هذه الشحنة تمثل تغيرا في مفهوم محاربة السبائك الروسية، التي اعتبرت من "المحرمات" بعد الأزمة الأوكرانية.
وعلى الرغم من أنه ينظر إلى الذهب الروسي "كمحظور" في سوق لندن، وهو أحد أكبر الأسواق في العالم، إلا أن القواعد لا تحظر معالجة المعادن الروسية من قبل معامل (مصافي) التكرير الأخرى، حيث تعتبر سويسرا مكانا لأربع مصافي رئيسية للذهب، والتي تتعامل مع ثلثي الذهب في العالم".
ونوه التقرير إلى أنه تم تسجيل كل الذهب تقريبا من قبل الجمارك على أنه للتكرير أو للمعالجة مرة أخرى، مما يشير إلى أن إحدى مصافي البلاد استولت عليه".
ونوه التقرير إلى أن بعض شركات التكرير امتنعت عن شراء الذهب، فيما أشارت أخرى إلى أن المعادن تم سكها قبل الحرب، ولا تزال قابلة للتداول في الأسواق الغربية.
وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول العالم هذا الخبر، معتبرين أن الغرب يحاول جاهدا، بين الفينة والأخرى، إيجاد طرق لتجنب العقوبات المفروضة ضد روسيا والالتفاف عليها.