https://arabic.sputniknews.com/20220621/شريان-حياة-إيطاليا-يجف-وثلث-البلاد-يتصحر-وأنباء-عن-إعلان-حالة-الطوارئ-فيديو-1063991065.html

شريان حياة إيطاليا يجف وثلث البلاد يتصحر وأنباء عن إعلان حالة الطوارئ... فيديو

شريان حياة إيطاليا يجف وثلث البلاد يتصحر وأنباء عن إعلان حالة الطوارئ... فيديو

أكثر من ربع الأراضي الإيطالية أو ما يقدر بنسبة 28% معرضة لخطر التصحر الناتج عن تدهور حالة التربة بسبب الجفاف والحرارة المرتفعة، مما يهدد الإنتاج الزراعي في... 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T13:41+0000

2022-06-21T13:41+0000

2022-06-21T13:41+0000

مجتمع

العالم

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1048852693_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_5e1b831f624adb275e16d9aa59cc7f2c.jpg

أشارت التقارير إلى أن شريان الحياة الرئيسي في إيطاليا، وهو نهر بو في مقاطعة بافيا كانت مستويات المياه فيه أقل من المعدل الطبيعي بمقدار 3.3 متر، وهو أسوأ من القيم المسجلة في منتصف أغسطس/آب الماضي.وأكد اتحاد المنتجين الزراعيين، أنه "بسبب نقص المياه، فإن أكثر من 30% من الإنتاج الزراعي الوطني ونصف تربية الحيوانات معرضة للخطر".وبحسب "coldiretti" وصلت نسبة المياه في أكبر بحيرتين في إيطاليا، وهما "ماجيوري" و"كومو" إلى حوالي 19.5% و17.6% على التوالي، بينما هناك حاجة متزايدة للمياه في الوديان لري المحاصيل على خلفية الحرارة المرتفعة، الأمر الذي قد يساهم بارتفاع درجات الحرارة في جبال الأبينيني إلى أكثر من +40 درجة.ونوه الاتحاد إلى أن "حالة الجفاف أصبحت حالة طوارئ وطنية، مما يهدد بعواقب أكثر خطورة من الظروف المماثلة التي سادت في عام 2003".ويقول التقرير: "بسبب تغير المناخ، فإن أكثر من ربع أراضي البلاد (28%) معرضة لخطر التصحر، مع أضرار تجاوزت بالفعل، ملياري يورو".يذكر أنه، في عام 2022، انخفض هطول الأمطار إلى النصف في إيطاليا، وفي بعض المناطق لم يكن هناك مطر لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.أفادت التقارير السابقة، أن عددا من المناطق الإيطالية مستعدة لإعلان كارثة طبيعية بسبب الجفاف المستمر الذي ضرب الأجزاء الشمالية والوسطى الرئيسية من البلاد على خلفية حرارة الصيف الشديدة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, العالم, اقتصاد