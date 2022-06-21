https://arabic.sputniknews.com/20220621/غوتيريش-يدعو-مجلس-الأمن-الدولي-لتمديد-آلية-مساعدة-سوريا-1063943700.html
غوتيريش يدعو مجلس الأمن الدولي لتمديد آلية مساعدة سوريا
غوتيريش يدعو مجلس الأمن الدولي لتمديد آلية مساعدة سوريا
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، أعضاء مجلس الأمن الدولي لتمديد عمل آلية مساعدة سوريا العابرة للحدود. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T02:22+0000
2022-06-21T02:22+0000
2022-06-21T02:22+0000
انطونيو غوتيريش
أخبار سوريا اليوم
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال غوتيريش علال جلسة مجلس الأمن الدولي: "أدعو أعضاء المجلس للاحتفاظ بالإجماع حول العمليات العابرة للحدود، وبتمديد سير قرار رقم 2585 لمدة 12 شهراً.وأضاف، "عندما يدور الحديث حول المساعدة الضرورية للمحتاجين في كافة أنحاء سوريا، يجب أن تبقى جميع القنوات متاحة".وشدد غوتيريش على أنه في الوضع الحالي لا يرى ضرورة تغيير الآلية الموجودة لمساعدة سوريا.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/غوتيريش-يدعو-إلى-جعل-تكلفة-التحويلات-المالية-شبه-مجانية-مصر-بين-أكبر-المستفيدين-1063790553.html
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سبوتنيك عربي
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انطونيو غوتيريش, أخبار سوريا اليوم
غوتيريش يدعو مجلس الأمن الدولي لتمديد آلية مساعدة سوريا
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، أعضاء مجلس الأمن الدولي لتمديد عمل آلية مساعدة سوريا العابرة للحدود.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال غوتيريش علال جلسة مجلس الأمن الدولي: "أدعو أعضاء المجلس للاحتفاظ بالإجماع حول العمليات العابرة للحدو
د، وبتمديد سير قرار رقم 2585 لمدة 12 شهراً.
وأضاف، "عندما يدور الحديث حول المساعدة الضرورية للمحتاجين في كافة أنحاء سوريا، يجب أن تبقى جميع القنوات متاحة".
وشدد غوتيريش على أنه في الوضع الحالي لا يرى ضرورة تغيير الآلية الموجودة لمساعدة سوريا.