https://arabic.sputniknews.com/20220621/غوتيريش-يدعو-مجلس-الأمن-الدولي-لتمديد-آلية-مساعدة-سوريا-1063943700.html

غوتيريش يدعو مجلس الأمن الدولي لتمديد آلية مساعدة سوريا

غوتيريش يدعو مجلس الأمن الدولي لتمديد آلية مساعدة سوريا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، أعضاء مجلس الأمن الدولي لتمديد عمل آلية مساعدة سوريا العابرة للحدود. 21.06.2022, سبوتنيك عربي

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انطونيو غوتيريش

أخبار سوريا اليوم

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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال غوتيريش علال جلسة مجلس الأمن الدولي: "أدعو أعضاء المجلس للاحتفاظ بالإجماع حول العمليات العابرة للحدود، وبتمديد سير قرار رقم 2585 لمدة 12 شهراً.وأضاف، "عندما يدور الحديث حول المساعدة الضرورية للمحتاجين في كافة أنحاء سوريا، يجب أن تبقى جميع القنوات متاحة".وشدد غوتيريش على أنه في الوضع الحالي لا يرى ضرورة تغيير الآلية الموجودة لمساعدة سوريا.

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انطونيو غوتيريش, أخبار سوريا اليوم