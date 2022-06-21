https://arabic.sputniknews.com/20220621/مخاطر-الركود-تهيمن-على-منتدى-قطر-الاقتصادي-وإيلون-ماسك-يحذر-1063961390.html

مخاطر الركود تهيمن على منتدى قطر الاقتصادي... وإيلون ماسك يحذر

مخاطر الركود تهيمن على منتدى قطر الاقتصادي... وإيلون ماسك يحذر

حذر ممثلو شركات عالمية بدءا من إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، والخبير الاقتصادي نورييل روبيني، إلى بوب دايموند من شركة الاستثمار "أطلس ميرشانت... 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T09:59+0000

2022-06-21T09:59+0000

2022-06-21T09:59+0000

العالم

منتدى

قطر

اقتصاد

إيلون ماسك

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وقال ماسك لرئيس تحرير "بلومبرغ نيوز" جون ميكلثويت: "لا مفر من الركود (في الولايات المتحدة) في مرحلة ما، وإذا كان هناك ركود في المدى القريب، فهذا مرجح أكثر من عدمه". من جهته، أشار روبيني إلى توقع حدوث ركود في الولايات المتحدة بنهاية العام، بينما قال دايموند إن الانكماش أمر لا مفر منه تقريبًا.وفي وقت سابق، ألقى وزير الطاقة القطري سعد الكعبي باللوم على قلة الاستثمار في ارتفاع أسعار الغاز ودعا إلى مزيد من الإنفاق. وتعد الدولة الخليجية قطر من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وهي واحدة من الدول القليلة التي يمكن أن تحل محل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل كبير، وفقا لوكالة الأنباء الدولية "بلومبيرغ".وتستثمر الشركات الغربية في مشروع بقيمة 29 مليار دولار لتعزيز صادرات الدوحة - أحد أكبر المشاريع في صناعة الغاز الطبيعي. ومن المقرر أن تعلن شركة قطر للطاقة التي تديرها الدولة عن صفقة أخرى اليوم الثلاثاء، حيث أشار الكعبي إلى أن شركة الغاز "إكسون موبيل" الأمريكية ستحصل على حصة.ماسك: يستطيع تحقيق التوازن بين مصالحه في الصين، وتويتروخلال المنتدى الذي تضمن لقاء مع رجل الأعمال الأمريكي إيلوم ماسك عبر تقنية "الفيديو كونفيرنس"، قال ماسك إنه لا يعتقد أنه ستكون هناك أي مشكلة في تحقيق التوازن بين مصالح شركته "تيسلا" في الصين وسعيه للاستحواذ المستقبلي على شركة "تويتر"، مشيرا إلى أن المنصة لا تعمل في الصين و"الصين لا تحاول التدخل في حرية التعبير للصحافة في الولايات المتحدة، على حد علمي".وفيما يتعلق بصفقة "توتير"، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، أنه لا يزال هناك عدد قليل من "الأمور التي لم يتم حلها" بشأن تويتر، ولا يزال ينتظر حلًا بشأن عدد الروبوتات الموجودة على منصة التواصل الاجتماعي، منوها إلى سؤال يطرح نفسه، "هل سيتم تجميع جزء الدين من الجولة ومن ثم سيصوت المساهمون لصالحه؟".وأضاف الملياردير أن قيود العرض هي أكبر مكابح لنمو "تسلا"، وليس المنافسة من شركات صناعة السيارات المنافسة. وقال إن تخفيض الوظائف في شركة صناعة السيارات الكهربائية سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 3.5% في عدد الموظفين.وحذر ماسك، الذي أخبر المسؤولين التنفيذيين في شركته "تسلا"، في وقت سابق من هذا الشهر أن لديه "شعورا سيئا للغاية" بشأن الاقتصاد، واحتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة.وردا على سؤال ما إذا كان سيدعم الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية المقبلة، قال ماسك إنه متردد بشأن من سيدعم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.شركة إكسون: أسواق النفط ستبقى محدودة لمدة تصل إلى خمس سنواتوقالت شركة الغاز "إكسون موبيل" الأمريكية إن أسواق النفط العالمية قد تبقى محدودة النطاق لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات أخرى بسبب مشكلة نقص الاستثمار التي يواجهها العالم منذ بداية تفشي وباء كورونا، حيث أكد الرئيس التنفيذي دارين وودز خلال كلمة له في المنتدى، أن هذا الأمر سيستغرق وقتا حتى تتمكن شركات النفط من "اللحاق" بالاستثمارات اللازمة لضمان وجود إمدادات نفطية كافية.وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بنسبة 50% تقريبا هذا العام إلى حوالي 110 دولارات للبرميل، ويرجع ذلك أساسا إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي زاد من الضغط على أسواق النفط العالمية التي تكافح لزيادة الإنتاج بسرعة كافية للتعامل مع اقتصادات الدول التي تتعافى من الوباء.وكان أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني قد افتتح اليوم منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ تحت شعار "تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي"، حيث تستضيف الدوحة النسخة الثانية للمنتدى والذي ستسمر فعالياته لثلاثة أيام، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء وقادة الدول والشخصيات الرسمية وكبار المسؤولين، وصُناع القرار، وأكثر من 500 من قادة الأعمال حول العالم، ويستقطب المنتدى أكثر من 75 متحدثا رئيسيا، بحسب موقع "الشرق".

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العالم, منتدى, قطر, اقتصاد, إيلون ماسك