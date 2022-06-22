https://arabic.sputniknews.com/20220622/إسبانيا-تخفض-ضريبة-القيمة-المضافة-على-الكهرباء-من-10-إلى-5--1064044900.html
إسبانيا تخفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء من 10% إلى 5%
إسبانيا تخفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء من 10% إلى 5%
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء من 10% إلى 5% للتخفيف من عواقب ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T12:59+0000
2022-06-22T12:59+0000
2022-06-22T12:59+0000
العالم
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وقال سانشيز أمام البرلمان: "بهذا المعنى، قمنا قبل عام بتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء من 21 إلى 10% ، وأود أن أعلن لكم أنه يوم السبت المقبل، خلال جلسة مجلس الوزراء، أننا سنخفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء من 10%. إلى 5%".وذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية أن هذا الإجراء جزء من خطة اقتصادية قدمها لسانشيز في أبريل/ نيسان من قبل زعيم حزب الشعب ألبرتو نونيز فيجو.وأضافت الصحيفة أنه في العام الماضي، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 21% إلى 10% ، ألغت السلطة التنفيذية ضريبة 7% على توليد الكهرباء وتركت الضريبة الخاصة عند 0.5% مقارنة بـ5.1% المعتادة.
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العالم
إسبانيا تخفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء من 10% إلى 5%
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أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء من 10% إلى 5% للتخفيف من عواقب ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الطاقة في البلاد.
وقال سانشيز أمام البرلمان:
"بهذا المعنى، قمنا قبل عام بتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء من 21 إلى 10% ، وأود أن أعلن لكم أنه يوم السبت المقبل، خلال جلسة مجلس الوزراء، أننا سنخفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء من 10%. إلى 5%".
وذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية أن هذا الإجراء جزء من خطة اقتصادية قدمها لسانشيز في أبريل/ نيسان من قبل زعيم حزب الشعب ألبرتو نونيز فيجو.
وأضافت الصحيفة أنه في العام الماضي، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 21% إلى 10% ، ألغت السلطة التنفيذية ضريبة 7% على توليد الكهرباء وتركت الضريبة الخاصة عند 0.5% مقارنة بـ5.1% المعتادة.