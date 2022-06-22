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https://arabic.sputniknews.com/20220622/إيرباص-تدعو-الاتحاد-الأوروبي-لعدم-شمل-موادها-المستوردة-من-روسيا-ضمن-العقوبات-1064017733.html
"إيرباص" تدعو الاتحاد الأوروبي لعدم شمل موادها المستوردة من روسيا ضمن العقوبات
"إيرباص" تدعو الاتحاد الأوروبي لعدم شمل موادها المستوردة من روسيا ضمن العقوبات
وجه الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع الطائرات الأوروبية "​إيرباص​" مناشدة إلى ​الاتحاد الأوروبي بعدم حظر استيراد مادة التيتانيوم من روسيا، وذلك لأن الأمر سيؤثر على... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T05:14+0000
2022-06-22T05:14+0000
العالم
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وقال الرئيس التنفيذي لشركة "​إيرباص​"، غيوم فوري، في رسالته للأوروبيين: "نعتقد أن العقوبات على التيتانيوم من ​روسيا​ ستكون عقوبات ضدنا، حيث تعد مبيعات التيتانيوم واحدة من مجالات الأعمال التي لا يستفيد أي من الجانبين من تغيير وضعها الحالي".وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن العقوبات على بعض المواد من روسيا يعيق عملية حصول الشركات المصنعة على التيتانيوم المستخدم في الصناعات الكبيرة.وبحسب شركة الاستشارات "Alix Partners"، فإن التيتانيوم متاح الآن للمشترين من ​الاتحاد الأوروبي​، وتشتري شركة "إيرباص" حوالي 65% من هذا المعدن من روسيا.
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العالم

"إيرباص" تدعو الاتحاد الأوروبي لعدم شمل موادها المستوردة من روسيا ضمن العقوبات

05:14 GMT 22.06.2022
© RIA Novosti . Marina Liscevaطائرة "ايرباص 320"
طائرة ايرباص 320 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© RIA Novosti . Marina Lisceva
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وجه الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع الطائرات الأوروبية "​إيرباص​" مناشدة إلى ​الاتحاد الأوروبي بعدم حظر استيراد مادة التيتانيوم من روسيا، وذلك لأن الأمر سيؤثر على عملية تصنيع الطائرات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "​إيرباص​"، غيوم فوري، في رسالته للأوروبيين: "نعتقد أن العقوبات على التيتانيوم من ​روسيا​ ستكون عقوبات ضدنا، حيث تعد مبيعات التيتانيوم واحدة من مجالات الأعمال التي لا يستفيد أي من الجانبين من تغيير وضعها الحالي".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن العقوبات على بعض المواد من روسيا يعيق عملية حصول الشركات المصنعة على التيتانيوم المستخدم في الصناعات الكبيرة.
وبحسب شركة الاستشارات "Alix Partners"، فإن التيتانيوم متاح الآن للمشترين من ​الاتحاد الأوروبي​، وتشتري شركة "إيرباص" حوالي 65% من هذا المعدن من روسيا.
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