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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220622/البنتاغون-يتراجع-عن-تسليم-الأسلحة-المتطورة-إلى-أوكرانيا-ما-السبب-1064022662.html
البنتاغون يتراجع عن تسليم الأسلحة المتطورة إلى أوكرانيا... ما السبب؟
البنتاغون يتراجع عن تسليم الأسلحة المتطورة إلى أوكرانيا... ما السبب؟
أفادت مصادر إعلامية أمريكية عن إحجام وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن تسليم أسلحة متطورة مثل الطائرات المسيَّرة إلى أوكرانيا. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T07:34+0000
2022-06-22T07:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
رصد عسكري
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وتراجع "البنتاغون" عن إرسال الطائرات المسيرة إلى أوكرانيا خشية أن تُسقطها القوات الروسية، فتكشف أسرار التقنيات العسكرية الأمريكية، وفقا لـ"ناشيونال إنترست". صحيح أنه يمكن نزع الإلكترونيات المتطورة عن الطائرات المسيرة الأمريكية قبل إرسالها إلى أوكرانيا لتحل محلها معدات أقل تطورا، ولكن هذا يقلل قدرات الطائرة. وفضلا عن ذلك فإن تغيير المعدات يحتاج إلى شهور طويلة.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. ومن جانبها حددت وزارة الدفاع الروسية الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية في تحرير منطقة دونباس.
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العالم, رصد عسكري

البنتاغون يتراجع عن تسليم الأسلحة المتطورة إلى أوكرانيا... ما السبب؟

07:34 GMT 22.06.2022
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
CC0 / pixabay.com /
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أفادت مصادر إعلامية أمريكية عن إحجام وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن تسليم أسلحة متطورة مثل الطائرات المسيَّرة إلى أوكرانيا.
وتراجع "البنتاغون" عن إرسال الطائرات المسيرة إلى أوكرانيا خشية أن تُسقطها القوات الروسية، فتكشف أسرار التقنيات العسكرية الأمريكية، وفقا لـ"ناشيونال إنترست". صحيح أنه يمكن نزع الإلكترونيات المتطورة عن الطائرات المسيرة الأمريكية قبل إرسالها إلى أوكرانيا لتحل محلها معدات أقل تطورا، ولكن هذا يقلل قدرات الطائرة. وفضلا عن ذلك فإن تغيير المعدات يحتاج إلى شهور طويلة.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. ومن جانبها حددت وزارة الدفاع الروسية الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية في تحرير منطقة دونباس.
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