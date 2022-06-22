https://arabic.sputniknews.com/20220622/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تحول-مبنى-سكنيا-إلى-مركز-إسناد-1064066027.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تحول مبنى سكنيا إلى مركز إسناد
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تحول مبنى سكنيا إلى مركز إسناد
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية في كراماتورسك (جمهورية دونيتسك الشعبية)... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T19:16+0000
2022-06-22T19:16+0000
2022-06-22T19:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، في إحاطة: "في كراماتورسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، في مبنى سكني (شارع باركوفايا، المبنى رقم 95) ، قام أفراد عسكريون من القوات الأوكرانية بتجهيز نقطة إسناد مع مستودعات للذخيرة والأسلحة، ويُحتجز السكان بالقوة في شققهم. بالإضافة إلى ذلك، وضع القوميون الأوكرانيون مواقع لإطلاق النار ونقاط للقناصة في مدرستين في كراماتورسك رقم 4 (شارع بريماتشينكو) ورقم 25 (شارع خميلنيتسكي)".في الوقت نفسه، وفقا لميزينتسيف، لم يتم إجلاء السكان المحليين من المباني السكنية المجاورة عمداً.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1064018129.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تحول مبنى سكنيا إلى مركز إسناد
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أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية في كراماتورسك (جمهورية دونيتسك الشعبية) جهزت مركز إسناد مع مستودعات للذخيرة في مبنى سكني، حيث لا يسمح للسكان بالخروج.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، في إحاطة: "في كراماتورسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، في مبنى سكني (شارع باركوفايا، المبنى رقم 95) ، قام أفراد عسكريون من القوات الأوكرانية بتجهيز نقطة إسناد مع مستودعات للذخيرة والأسلحة، ويُحتجز السكان بالقوة في شققهم. بالإضافة إلى ذلك، وضع القوميون الأوكرانيون مواقع لإطلاق النار ونقاط للقناصة في مدرستين في كراماتورسك رقم 4 (شارع بريماتشينكو) ورقم 25 (شارع خميلنيتسكي)".
في الوقت نفسه، وفقا لميزينتسيف، لم يتم إجلاء السكان المحليين من المباني السكنية المجاورة عمداً.
وأضاف ميزينتسيف : "في ليسيتشانسك، التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، على أراضي مصنع ألبان (على طريق أرتيميفسكي السريع)، قام القوميون من التشكيلات المسلحة الأوكرانية بتجهيز ثكنات ومواقع لإطلاق النار ومستودع أسلحة، وتم وضع مركبات مدرعة وقطع مدفعية غربية الصنع في المنطقة المجاورة".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.