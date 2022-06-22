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https://arabic.sputniknews.com/20220622/الدفاع-الروسية-قدمنا-ما-يقرب-من-35-ألف-طن-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-أوكرانيا-1064016985.html
الدفاع الروسية: قدمنا ما يقرب من 35 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
الدفاع الروسية: قدمنا ما يقرب من 35 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إنها سلمت منذ 2 مارس/ آذار ما يقرب من 35 ألف طن من الشحنات الإنسانية إلى أوكرانيا. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T04:02+0000
2022-06-22T04:02+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي في مؤتمر صحفي: "ابتداء من 2 مارس 2022، قام الاتحاد الروسي بالفعل بتسليم 34,618.7 طنا من الضروريات والمواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية إلى أوكرانيا".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الدفاع الروسية: قدمنا ما يقرب من 35 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

04:02 GMT 22.06.2022
© Sputnik . ali hashemكلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Sputnik . ali hashem
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إنها سلمت منذ 2 مارس/ آذار ما يقرب من 35 ألف طن من الشحنات الإنسانية إلى أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي في مؤتمر صحفي: "ابتداء من 2 مارس 2022، قام الاتحاد الروسي بالفعل بتسليم 34,618.7 طنا من الضروريات والمواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية إلى أوكرانيا".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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