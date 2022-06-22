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النقل السورية: إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي اعتبارا من غد
النقل السورية: إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي اعتبارا من غد
أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الأربعاء، إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي اعتبارا من غد الخميس بعد توقفه عن الخدمة في أعقاب الاستهداف الإسرائيلي في 10 يونيو... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T13:02+0000
2022-06-22T13:02+0000
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وقالت الوزراة في بيانها اليوم، إنه "يمكن لجميع النواقل الجوية ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة عبر المطار اعتبارًا من هذا التاريخ".وأكدت أن "المطار سيعمل بكل طاقته لخدمة السادة المسافرين والشركات المشغّلة، وذلك بعد أن تمَّ الانتهاء من إصلاح الأضرار البالغة في مدرجات المطار وتجهيزاته التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي".وكانت وزارة النقل السورية أعلنت في 10يونيو الجاري، تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة، إثر القصف الإسرائيلي للمطار.وبخلاف تعرض مدارج الإقلاع والهبوط في مطار دمشق الدولي للقصف، أفادت تقارير بتضرر صالة الركاب في المطار، وفق القناة الإسرائيلية.
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النقل السورية: إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي اعتبارا من غد

13:02 GMT 22.06.2022
© Sputnik . Mohammad Damourمطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020
مطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الأربعاء، إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي اعتبارا من غد الخميس بعد توقفه عن الخدمة في أعقاب الاستهداف الإسرائيلي في 10 يونيو الجاري.
وقالت الوزراة في بيانها اليوم، إنه "يمكن لجميع النواقل الجوية ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة عبر المطار اعتبارًا من هذا التاريخ".
وأكدت أن "المطار سيعمل بكل طاقته لخدمة السادة المسافرين والشركات المشغّلة، وذلك بعد أن تمَّ الانتهاء من إصلاح الأضرار البالغة في مدرجات المطار وتجهيزاته التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي".
وكانت وزارة النقل السورية أعلنت في 10يونيو الجاري، تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة، إثر القصف الإسرائيلي للمطار.
وبخلاف تعرض مدارج الإقلاع والهبوط في مطار دمشق الدولي للقصف، أفادت تقارير بتضرر صالة الركاب في المطار، وفق القناة الإسرائيلية.
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