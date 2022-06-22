https://arabic.sputniknews.com/20220622/بوتين-عن-بريكس-روسيا-تدعم-مشروع-مبادرة-بكين-بشأن-بناء-الأعمال-على-أساس-الحوار--1064043349.html
بوتين عن "بريكس": روسيا تدعم مشروع مبادرة بكين بشأن بناء الأعمال على أساس الحوار
بوتين عن "بريكس": روسيا تدعم مشروع مبادرة بكين بشأن بناء الأعمال على أساس الحوار
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن دولته تدعم مسودة مبادرة بكين التي تم تبنيها كنتيجة لمنتدى البريكس القادم، ما يؤكد توجه دوائر الأعمال لمزيد من العمل... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T12:57+0000
2022-06-22T12:57+0000
2022-06-22T12:57+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال خطابه عبر تقنية الفيديو إن "جدول أعمال المنتدى مليء بقضايا الساعة بالفعل وهي تتعلق بضمان التنمية المستدامة للاقتصاد العالمي والحفاظ على انفتاحه وزيادة التعاون في الاقتصاد الرقمي والنمو الأخضر، فضلاً عن تحديث الصناعة وبناء سلاسل نقل وخدمات لوجستية جديدة".وأضاف بوتين قائلا إن "روسيا تدعم مسودة مبادرة بكين، التي تم تبنيها كنتيجة للمنتدى والتي أكدت توجه دوائر أعمال البريكس لمزيد من العمل الوثيق المشترك في جميع المجالات المذكورة أعلاه".وأكد بوتين قائلا: "في رأينا موضوع هذا المنتدى وثيق ومهم للجميع أي وهو تعميق الشراكة التجارية لدول البريكس من أجل خلق مستقبل أفضل للتنمية العالمية".ومنذ العام 2009، وتحديدًا منذ تدشين مجموعة البريكس (تضم حاليًا دول الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا)، تسعى الصين إلى تطوير نموذج اقتصادي جديد ينهي هيمنة القطب الواحد، ويفتح الباب أمام استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب.
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روسيا
بوتين عن "بريكس": روسيا تدعم مشروع مبادرة بكين بشأن بناء الأعمال على أساس الحوار
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن دولته تدعم مسودة مبادرة بكين التي تم تبنيها كنتيجة لمنتدى البريكس القادم، ما يؤكد توجه دوائر الأعمال لمزيد من العمل المشترك.
وقال بوتين خلال خطابه عبر تقنية الفيديو إن "جدول أعمال المنتدى مليء بقضايا الساعة بالفعل وهي تتعلق بضمان التنمية المستدامة للاقتصاد العالمي والحفاظ على انفتاحه وزيادة التعاون في الاقتصاد الرقمي والنمو الأخضر، فضلاً عن تحديث الصناعة وبناء سلاسل نقل وخدمات لوجستية جديدة".
وأضاف بوتين قائلا إن "روسيا تدعم مسودة مبادرة بكين، التي تم تبنيها كنتيجة للمنتدى والتي أكدت توجه دوائر أعمال البريكس لمزيد من العمل الوثيق المشترك في جميع المجالات المذكورة أعلاه".
وأكد بوتين قائلا: "في رأينا موضوع هذا المنتدى وثيق ومهم للجميع أي وهو تعميق الشراكة التجارية لدول البريكس من أجل خلق مستقبل أفضل للتنمية العالمية".
ومنذ العام 2009، وتحديدًا منذ تدشين مجموعة البريكس
(تضم حاليًا دول الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا)، تسعى الصين إلى تطوير نموذج اقتصادي جديد ينهي هيمنة القطب الواحد، ويفتح الباب أمام استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب.