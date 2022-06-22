عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220622/بوتين-عن-بريكس-روسيا-تدعم-مشروع-مبادرة-بكين-بشأن-بناء-الأعمال-على-أساس-الحوار--1064043349.html
بوتين عن "بريكس": روسيا تدعم مشروع مبادرة بكين بشأن بناء الأعمال على أساس الحوار
بوتين عن "بريكس": روسيا تدعم مشروع مبادرة بكين بشأن بناء الأعمال على أساس الحوار
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن دولته تدعم مسودة مبادرة بكين التي تم تبنيها كنتيجة لمنتدى البريكس القادم، ما يؤكد توجه دوائر الأعمال لمزيد من العمل... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T12:57+0000
2022-06-22T12:57+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1063776893_0:0:3403:1915_1920x0_80_0_0_a4c958305f810af3f896b5b0c0b58c9a.jpg
وقال بوتين خلال خطابه عبر تقنية الفيديو إن "جدول أعمال المنتدى مليء بقضايا الساعة بالفعل وهي تتعلق بضمان التنمية المستدامة للاقتصاد العالمي والحفاظ على انفتاحه وزيادة التعاون في الاقتصاد الرقمي والنمو الأخضر، فضلاً عن تحديث الصناعة وبناء سلاسل نقل وخدمات لوجستية جديدة".وأضاف بوتين قائلا إن "روسيا تدعم مسودة مبادرة بكين، التي تم تبنيها كنتيجة للمنتدى والتي أكدت توجه دوائر أعمال البريكس لمزيد من العمل الوثيق المشترك في جميع المجالات المذكورة أعلاه".وأكد بوتين قائلا: "في رأينا موضوع هذا المنتدى وثيق ومهم للجميع أي وهو تعميق الشراكة التجارية لدول البريكس من أجل خلق مستقبل أفضل للتنمية العالمية".ومنذ العام 2009، وتحديدًا منذ تدشين مجموعة البريكس (تضم حاليًا دول الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا)، تسعى الصين إلى تطوير نموذج اقتصادي جديد ينهي هيمنة القطب الواحد، ويفتح الباب أمام استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1063776893_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3f087351c1a41f7eb38b96054f9217ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

بوتين عن "بريكس": روسيا تدعم مشروع مبادرة بكين بشأن بناء الأعمال على أساس الحوار

12:57 GMT 22.06.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصوركلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022
كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن دولته تدعم مسودة مبادرة بكين التي تم تبنيها كنتيجة لمنتدى البريكس القادم، ما يؤكد توجه دوائر الأعمال لمزيد من العمل المشترك.
وقال بوتين خلال خطابه عبر تقنية الفيديو إن "جدول أعمال المنتدى مليء بقضايا الساعة بالفعل وهي تتعلق بضمان التنمية المستدامة للاقتصاد العالمي والحفاظ على انفتاحه وزيادة التعاون في الاقتصاد الرقمي والنمو الأخضر، فضلاً عن تحديث الصناعة وبناء سلاسل نقل وخدمات لوجستية جديدة".
وأضاف بوتين قائلا إن "روسيا تدعم مسودة مبادرة بكين، التي تم تبنيها كنتيجة للمنتدى والتي أكدت توجه دوائر أعمال البريكس لمزيد من العمل الوثيق المشترك في جميع المجالات المذكورة أعلاه".
وأكد بوتين قائلا: "في رأينا موضوع هذا المنتدى وثيق ومهم للجميع أي وهو تعميق الشراكة التجارية لدول البريكس من أجل خلق مستقبل أفضل للتنمية العالمية".
ومنذ العام 2009، وتحديدًا منذ تدشين مجموعة البريكس (تضم حاليًا دول الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا)، تسعى الصين إلى تطوير نموذج اقتصادي جديد ينهي هيمنة القطب الواحد، ويفتح الباب أمام استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала